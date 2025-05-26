Затоплення судна біля берегів Індії — серед екіпажу є українці

Контейнеровоз MSC ELSA 3. Фото: India's Press Information Bureau/Handout via REUTERS

Біля берегів Індії затонуло судно, внаслідок чого в Аравійське море вилилася нафта. Відомо, що у воду потрапили сто вантажних контейнерів. Серед членів екіпажу є троє українців, яких врятували.

Про це повідомляє My News у понеділок, 26 травня.

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A Liberian ship, MSC ELSA 3, capsized off the coast of Kochi on 25 May. All crew members were safely rescued. pic.twitter.com/cYoD7ZD6rc — Brut India (@BrutIndia) May 26, 2025

Затонуле судно біля берегів Індії

Судно MSC ELSA3, яке йшло під прапором Ліберії, здійснювало рейс від порту Віжінджам на півдні Індії до Кочі. Воно перевернулося 24 травня приблизно за 70 кілометрів від узбережжя Керали.

Порятунок людей. Фото: India's Press Information Bureau/Handout via REUTERS

Врятовано 24 члени екіпажу. Крім того, влада штату Керала підтвердила, що судно затонуло, однак точні причини події наразі не розголошуються.

"Берегова охорона вживає заходів, щоб заблокувати витік нафти за допомогою двох кораблів. Літак Dornier також використовується для розпилення порошку, що розкладає нафту", — зазначає влада.

Відомо, що судно перевозило 640 контейнерів, серед яких 13 були з небезпечним вантажем, а 12 — з карбідом кальцію.

All 24 crew members ex Liberian-flagged container Vessel MSC ELSA 3 rescued safely, 21 by @IndiaCoastGuard & 03 by @indiannavy Ship Sujata after vessel sank off #Kochi this morning. Vessel was carrying 640 containers, including 13 containing hazardous cargo and 12 with calcium… pic.twitter.com/990qmogVJR — Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) May 25, 2025

В індійській береговій охороні не уточнили, які саме контейнери впали в море.

Українці на судні

У пресслужбі МЗС розповіли, що за повідомленням посольства України в Індії, серед членів екіпажу MSC ELSA 3 були троє громадян України.

"Всі вони були врятовані Військово-морськими силами та береговою охороною Індії, нині перебувають у безпеці. Наразі врятованим членам екіпажу надається уся необхідна допомога, включаючи медичні послуги. Висловлюємо глибоку вдячність військово-морським силам і береговій охороні Індії за їхній високий професіоналізм і порятунок наших людей", — йдеться у повідомленні.

Українські дипломати звернулися до відповідних індійських органів із запитами для з’ясування обставин інциденту та отримання детальнішої інформації.

Нагадаємо, 17 травня корабель ВМС Мексики Cuauhtémoc зіткнувся з Бруклінським мостом у Нью-Йорку.

А у Севастополі російські окупанти розмістили великий десантний корабель Чорноморського флоту між захопленими українськими суднами.