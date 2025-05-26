Затопление судна у берегов Индии — среди экипажа есть украинцы

Контейнеровоз MSC ELSA 3. Фото: India's Press Information Bureau/Handout via REUTERS

У берегов Индии затонуло судно, в результате чего в Аравийское море вылилась нефть. Известно, что в воду попали сто грузовых контейнеров. Среди членов экипажа есть трое украинцев, которых спасли.

Об этом сообщает My News в понедельник, 26 мая.

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Либерийское судно, MSC ELSA 3, перевернулось у берегов Кочи 25 мая. Все члены экипажа были благополучно спасены. pic.twitter.com/cYoD7ZD6rc - Brut India (@BrutIndia) 26 мая 2025 г.

Затонувшее судно у берегов Индии

Судно MSC ELSA3, которое шло под флагом Либерии, совершало рейс от порта Вижинджам на юге Индии до Кочи. Оно перевернулось 24 мая примерно в 70 километрах от побережья Кералы.

Спасение людей. Фото: India's Press Information Bureau/Handout via REUTERS

Спасены 24 члена экипажа. Кроме того, власти штата Керала подтвердили, что судно затонуло, однако точные причины происшествия пока не разглашаются.

"Береговая охрана принимает меры, чтобы заблокировать утечку нефти с помощью двух кораблей. Самолет Dornier также используется для распыления порошка, разлагающего нефть", — отмечают власти.

Известно, что судно перевозило 640 контейнеров, среди которых 13 были с опасным грузом, а 12 — с карбидом кальция.

Все 24 члена экипажа ex Liberian-flagged container Vessel MSC ELSA 3 спасены благополучно, 21 @IndiaCoastGuard & 03 @indiannavy Ship Sujata после того, как судно затонуло у #Kochi сегодня утром. Судно перевозило 640 контейнеров, в том числе 13 содержащих опасные грузы и 12 с кальцием... pic.twitter.com/990qmogVJR - Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) 25 мая 2025 г .

В индийской береговой охране не уточнили, какие именно контейнеры упали в море.

Украинцы на судне

В пресс-службе МИД рассказали, что по сообщению посольства Украины в Индии, среди членов экипажа MSC ELSA 3 были трое граждан Украины.

"Все они были спасены Военно-морскими силами и береговой охраной Индии, сейчас находятся в безопасности. Сейчас спасенным членам экипажа оказывается вся необходимая помощь, включая медицинские услуги. Выражаем глубокую благодарность военно-морским силам и береговой охране Индии за их высокий профессионализм и спасение наших людей", — говорится в сообщении.

Украинские дипломаты обратились в соответствующие индийские органы с запросами для выяснения обстоятельств инцидента и получения более подробной информации.

Напомним, 17 мая корабль ВМС Мексики Cuauhtémoc столкнулся с Бруклинским мостом в Нью-Йорке.

А в Севастополе российские оккупанты разместили большой десантный корабль Черноморского флота между захваченными украинскими судами.