Бруклінський міст — корабель Мексики врізався в переправу

Бруклінський міст в Нью-Йорку. Фото: wikipedia

Корабель мексиканського флоту Cuauhtémoc врізався у Бруклінський міст у Нью-Йорку 17 травня. Внаслідок події є постраждалі та загиблі.

Про це повідомляє AP News.

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Видання повідомило, що корабель ВМС Мексики мав виплисти з Нью-Йорка в тур до Ісландії, але 17 травня врізався у Бруклінський міст. Внаслідок цього вітрильник зламав три щогли.

Зазначається, що щонайменше 19 людям знадобилася медична допомога після аварії, зокрема, четверо отримали серйозні травми. Крім того, ще двоє людей загинуло. Водночас міст пошкоджень не зазнав, а причина зіткнення розслідується.

Як відомо, на борту судна перебувало 277 людей. Люди, які вишикувалися вздовж берега річки розбігалися поки корабель прямував у міст.

Мексиканський флот підтвердив подію та повідомив, що стан персоналу та обладнання оцінюється спільно з місцевими органами влади.

Зазначається, що судно Cuauhtémoc було побудоване 1982 року. У Нью-Йорку воно перебувало у рамках навчального походу для підготовки до регати, запланованої на наступний рік і присвяченої до 250-річчя незалежності США.

Нагадаємо, у Барселоні 16 травня машина врізалася у фанатів футбольної команди, які прямували на стадіон. Постраждало 14 осіб.

Також ми писали, що в Польщі перекинувся автобус із солдатами США. Внаслідок цього постраждали вісім людей.