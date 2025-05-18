Бруклинский мост — корабль Мексики врезался в переправу

Бруклинский мост в Нью-Йорке. Фото: wikipedia

Корабль мексиканского флота Cuauhtémoc врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке 17 мая. В результате происшествия есть пострадавшие и погибшие.

Об этом сообщает AP News.

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Издание сообщило, что корабль ВМС Мексики должен был выплыть из Нью-Йорка в тур в Исландию, но 17 мая врезался в Бруклинский мост. В результате парусник сломал три мачты.

Отмечается, что по меньшей мере 19 людям понадобилась медицинская помощь после аварии, в частности, четверо получили серьезные травмы. Кроме того, еще два человека погибли. В то же время мост повреждений не получил, а причина столкновения расследуется.

Как известно, на борту судна находилось 277 человек. Люди, которые выстроились вдоль берега реки, разбегались, пока корабль направлялся в мост.

Мексиканский флот подтвердил происшествие и сообщил, что состояние персонала и оборудования оценивается совместно с местными органами власти.

Отмечается, что судно Cuauhtémoc было построено в 1982 году. В Нью-Йорке оно находилось в рамках учебного похода для подготовки к регате, запланированной на следующий год и посвященной 250-летию независимости США.

Напомним, в Барселоне 16 мая машина врезалась в фанатов футбольной команды, которые направлялись на стадион. Пострадало 14 человек.

Также мы писали, что в Польше перевернулся автобус с солдатами США. В результате этого пострадали восемь человек.