Біля Балі затонув пором — є жертви

Рятувальники шукають людей після того, як затонув пором. Фото: Reuters

У четвер, 3 липня, рятувальники розшукували людей, які зникли безвісти в морі. Це відбувалося після того, як пором, що перевозив 65 людей, затонув поблизу острова Балі в Індонезії.

Про це інформує Associated Press.

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Рятувальники шукають людей після того, як затонув пором. Фото: Reuters

Біля Балі затонув пором — деталі

За даними видання, пором затонув майже через пів години після відплиття з порту Кетапанг у Східній Яві. Він прямував до порту Гіліманук на Балі, відстань до якого становить 50 кілометрів.

На поромі перебувало 53 пасажири, 12 членів екіпажу та 22 транспортні засоби, включаючи 14 вантажівок.

Як зазначає Associated Press, було знайдено два тіла, а 20 осіб врятовано. Однак багато з них були непритомні після того, як протягом кількох годин дрейфували в бурхливих водах.

АР додає, що з вечора середи дев'ять човнів, зокрема два буксири та два надувні човни, шукають зниклих людей, борючись з хвилями висотою до 2 метрів у темряві.

Наголошується, що трагедії з поромами є поширеним явищем в Індонезії, архіпелазі з понад 17 000 островів, де пороми часто використовуються як транспортний засіб, а правила безпеки не завжди дотримуються.

Раніше ми інформували, що біля берегів Індії затонуло судно, внаслідок чого в Аравійське море вилилася нафта.

Також ми повідомляли, що поблизу курортного міста Хургада в Єгипті затонув туристичний підводний човен.