Россияне провели "Бессмертный полк" в Вашингтоне — украинцы вышли на протест

Парад "бессмертного полка" россиян в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Танцы на мемориале Второй мировой войны, жесты средним пальцем от детей, возложение цветов, портреты неизвестных мужчин на палке, георгиевская лента и кокошник — россияне впервые за шесть лет прошли так называемым "Бессмертным полком" по центру Вашингтона, столицы США. Кроме того, россияне устроили концерт в главном зале Генассамблеи ООН.

О победобесии в США накануне 80 годовщины с завершения Второй мировой войны рассказывает Ульяна Бойчук.

Реклама

Читайте также:

Россияне отмечают "победу" в США

Шесть последних лет Вашингтон мирно жил без шествия так называемого "бессмертного полка". В течение трех лет мешало полномасштабное вторжение, перед тем — 2 года пандемии. Однако, как вспоминают местные украинцы из диаспоры, которая в Вашингтоне уже давно, действо и до того было не очень масштабным.

В этом году россияне решили восстановить традицию. Чтобы предотвратить российскую пропаганду так называемого "бессмертного полка", активисты в Вашингтоне пришли на контракцию, чтобы показать истинное лицо России сейчас. Многие люди удивлялись, откуда россиян в Вашингтоне так много.

Контракция украинцев в Вашингтоне. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

"Мы видим портреты Сталина, портреты Путина, коммунистические флаги, серп и молот на фоне американских монументов, на фоне вашингтонского памятника, мемориала Линкольна. Мы как украинцы, как американцы считаем, что такие символы не имеют места в США. Америка воевала в той войне и одержала победу, и мы не хвастаемся такими маршами в России? Почему российский империализм и фашизм фактически должен ходить по улицам США?" — говорит украинская активистка в Вашингтоне Ирина Халупа.

Пока полиция Вашингтона охраняла порядок, украинские активисты охраняли здравый смысл: рядом с людьми, которые несли портреты пожилых мужчин на палках и флаги с лицом Сталина, шли украинские активисты с реальными фотографиями из украинских городов, постерами, которые в очередной раз напомнили, что Россия — государство-террористка; в противовес "Катюше", которая звучала от россиян, включали сигналы сирены воздушной тревоги. Украинские активисты пытались показать истинное лицо россиян.

Украинцы против российской акции. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

"Мы вышли с лозунгами "Never again happens again" ("Никогда снова происходит снова". — Ред.), с фото городов и сел, которые уничтожила Россия сейчас в Украине, с фото гражданских, которых Россия и россияне убили. Именно это и является настоящим лицом РФ. Мы хотим, чтобы люди видели, что на самом деле несет Россия", — говорит общественный активист Всеволод Мирный.

Кокошники, георгиевская лента, флаги с портретом Сталина, танцы, жест средним пальцем на камеру от детей, "Катюша" в колонке и оркестр, который играл русские песни — такого, кажется, возле мемориального комплекса Второй мировой войны в Вашингтоне еще не было. Обычно здесь спокойное место, рядом вода и фонтан, люди проходит в спокойствии вспомнить жертв, однако не 3 мая 2025 года.

"Они все увешаны теми георгиевскими лентами, и те ленты убивают украинцев сегодня. Захват восточной части Украины и Крыма тоже начался с тех георгиевских лент. Это большой позор, что коммунизм, фашизм российский живет на улицах Вашингтона! " — отмечает госпожа Халупа.

На акции в Вашингтоне украинские активисты также наглядно убедились, как работает российская пропаганда: сначала украинские активисты стали свидетелями, как российские журналисты делали интервью, а затем — как подстраивали кадр так, чтобы украинских флагов и постеров с надписями, что Россия — государство-террористка, не было видно.

Мужчина с плакатом на контракции. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

"Я увидел как они отходят довольно далеко и делают ремарки, что "Давай отойдем немного дальше, чтобы не было слышно лозунгов". Они делают такую картинку, чтобы не было видно на заднем фоне большую толпу людей, украинские флаги и постеры. То есть они подстраивают свою пропагандистскую картинку под свои пропагандистские намерения", — говорит украинский активист Всеволод Мирный.

Украинская активистка в Вашингтоне, которая неоднократно организовывала протест в городе говорит, что самое важное сейчас за рубежом — это борьба с российской пропагандой.

Контракция украинцев против российского марша. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

"Мы здесь, чтобы показать свой протест. Эта акция, которую проводят россияне, — это еще одна возможность продвинуть российскую пропаганду и скрыть настоящие преступления России памятью о, как они утверждают, погибших ветеранах", — говорит украинская активистка в Вашингтоне Маричка Глитень.

Закончился так называемый Вашингтонский бессмертный полк поклонением с флагами, где изображен Сталин, серп и молот, у памятной доски мемориала, где чествуют женщин-военных времен Второй мировой войны.

Российское победобесие не закончилось только Вашингтоном. 7 мая появилось видео от Радио Свободы о том, как российский "Хор Турецкого", несмотря на санкции цивилизованного мира, провел концерт в зале заседаний Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Хор Турецкого в Генассамблее ООН. Фото: росмедиа

В отличие от шествия так называемого "бессмертного полка" в Вашингтоне, анонса концерта не было. Так же, как пока нет официального комментария от пресс-центра ООН. Свое возмущение в социальных сетях уже выразили представители украинской общины в США и журналисты.

Напомним, Владимир Зеленский в очередной раз напомнил, что предложение Украины о 30 днях прекращения огня остается актуальным. Однако Россия до сих пор на это не соглашается.

Между тем Джей Ди Вэнс высказался о требованиях Путина для прекращения войны. Вице-президент США назвал их "чрезмерными".