Росіяни провели "Безсмертний полк" у Вашингтоні — українці вийшли на протест

Парад "безсмертного полку" росіян у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Танці на меморіалі Другої світової війни, жести середнім пальцем від дітей, покладання квітів, портрети невідомих чоловіків на палиці, георгіївська стрічка та кокошник — росіяни вперше за шість років пройшли так званим "Безсмертним полком" центром Вашингтона, столиці США. Окрім того, росіяни влаштували концерт у головній залі Генасамблеї ООН.

Про побєдобєсіє у США напередодні 80 річниці із завершення Другої світової війни розповідає Уляна Бойчук.

Росіяни відзначають "пабєду" у США

Шість останніх років Вашингтон мирно жив без ходи так званого "безсмертного полку". Протягом трьох років заважало повномасштабного вторгнення, перед тим — 2 роки пандемії. Однак, як пригадують місцеві українці із діаспори, яка у Вашингтоні вже давно, дійство й до того було не дуже масштабним.

Цьогоріч росіяни вирішили відновити традицію. Аби запобігти російській пропаганді так званого "безсмертного полку", активісти у Вашингтоні прийшли на контракцію, щоб показати справжнє обличчя Росії нині. Багато людей дивувались, звідки росіян у Вашингтоні так багато.

Контракція українців у Вашингтоні. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

"Ми бачимо портрети Сталіна, портрети Путіна, комуністичні прапори, серп і молот на фоні американських монументів, на фоні вашингтонського памʼятника, меморіалу Лінкольна. Ми як українці, як американці вважаємо, що такі символи не мають місця у США. Америка воювала у тій війні і здобула перемогу, і ж ми не хизуємося такими маршами в Росії? Чому російський імперіалізм та фашизм фактично має ходити вулицями США?" — каже українська активістка у Вашингтоні Ірина Халупа.

Поки поліція Вашингтона охороняла порядок, українські активісти охороняли здоровий глузд: поруч із людьми, які несли портрети літніх чоловіків на палицях та прапори із обличчям Сталіна, йшли українські активісти із реальними фотографіями із українських міст, постерами, які вчергове нагадали, що Росія — держава-терористка; на противагу "Катюші", яка лунала від росіян, вмикали сигнали сирени повітряної тривоги. Українські активісти намагались показати справжнє обличчя росіян.

Українці проти російської акції. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

"Ми вийшли із лозунгами "Never again happens again" ("Ніколи знову відбувається знову". — Ред.), із фото міст та сіл, які знищила Росія нині в Україні, із фото цивільних, яких Росія та росіяни вбили. Саме це і є справжнім обличчям РФ. Ми хочемо, щоб люди бачили, що насправді несе Росія", — каже громадський активіст Всеволод Мирний.

Кокошники, георгіївська стрічка, прапори із портретом Сталіна, танці, жест середнім пальцем на камеру від дітей, "Катюша" у колонці та оркестр, який грав російських пісень — такого, здається, біля меморіального комплексу Другої світової війни у Вашингтоні ще не було. Зазвичай тут спокійне місце, поруч вода та фонтан, люди проходить у спокої згадати жертв, однак не 3 травня 2025 року.

"Вони всі обвішані тими георгіївськими стрічками, і ті стрічки вбивають українців сьогодні. Захоплення східної частини України і Криму теж почалось із тих георгіївських стрічок. ЦЕ є велика ганьба, що комунізм, фашизм російський живе на вулицях Вашингтона!" — наголошує пані Халупа.

На акції у Вашингтоні українські активісти також наочно пересвідчились, як працює російська пропаганда: спочатку українські активісти стали свідками, як російські журналісти робили інтерв’ю, а потім — як підлаштовували кадр так, щоб українських прапорів та постерів з написами, що Росія — держава-терористка, не було видно.

Чоловік з плакатом на контракції. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

"Я побачив як вони відходять доволі далеко і роблять ремарки, що "Давай відійдемо трохи далі, щоб не було чути лозунгів". Вони роблять таку картинку, щоб не було видно на задньому фоні більший натовп людей, українські прапори та постери. Тобто вони підлаштовують свою пропагандистську картинку під свої пропагандистські наміри", — каже український активіст Всеволод Мирний.

Українська активістка у Вашингтоні, яка неодноразово організовувала протест у місті каже, що найважливіше нині за кордоном — це боротьба із російською пропагандою.

Контракція українців проти російського маршу. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

"Ми тут, щоб показати свій протест. Ця акція, яку проводять росіяни, — це ще одна можливість просунути російську пропаганду і приховати справжні злочини Росії памʼяттю про, як вони стверджують, загиблих ветеранів", — каже українська активістка у Вашингтоні Марічка Глитень.

Закінчився так званий Вашингтонський безсмертний полк поклонінню із прапорами, де зображений Сталін, серп та молот, біля памʼятної дошки меморіалу, де вшановують жінок-військових часів Другої світової війни.

Російське побєдобєсіє не закінчилось лише Вашингтоном. 7 травня з'явилось відео від Радіо Свободи про те, як російський "Хор Турецького", попри санкції цивілізованого світу, провів концерт у залі засідань Генасамблеї ООН у Нью Йорку.

Хор Турецького в Генасамблеї ООН. Фото: росмедіа

На відміну від ходи так званого "безсмертного полку " у Вашингтоні, анонсу концерту не було. Так само, як поки немає офіційного коментаря від прес-центру ООН. Своє обурення у соціальних мережах вже висловили представники української громади у США та журналісти.

