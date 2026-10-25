Победа демократов в Конгрессе США может изменить политику в отношении Украины

Выступление Владимира Зеленского в Конгрессе США 22 декабря 2022 года. Фото: president.gov.ua

Демократическая партия США может получить контроль над Палатой представителей и, возможно, Сенатом на промежуточных выборах 3 ноября. Это дало бы демократам больше возможностей влиять на внешнюю политику президента Дональда Трампа, в частности добиваться нового финансирования Украины и противодействовать ослаблению санкций против России.

Об этом пишет Reuters, сообщает Новини.LIVE.

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Как демократы могут повлиять на помощь Украине

По оценкам аналитиков, у демократов есть хорошие шансы получить большинство в Палате представителей и, возможно, также получить контроль над Сенатом. В таком случае они смогут определять, какие законопроектывыносить на голосование и когда это делать.

Трамп практически остановил прямую американскую финансовую и военную помощь Украине, хотя её поддерживают законодатели от обеих партий. В то же время решение президента отменить санкции против российского дизельного топлива и сделать исключения для российского энергетического сектора вызвало недовольство части конгрессменов, в частности республиканцев.

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Если демократы победят в обеих палатах Конгресса, они смогут вынести на голосование законопроекты о новой помощи Украине. По оценке Reuters, для их принятия может хватить двух третей голосов в каждой палате, необходимых для преодоления президентского вето.

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Кроме того, конгрессмен Грегори Микс, который в случае победы демократов может возглавить комитет по иностранным делам Палаты представителей, предложил двухпартийный законопроект, направленный против возвращения российского дизельного топлива на мировой рынок.

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Как может измениться политика США в отношении Ирана

Демократы также могут попытаться ограничить участие США в войне с Ираном. Трамп начал военную кампанию 28 февраля без предварительного одобрения Конгресса, хотя Конституция США закрепляет за законодателями полномочия по объявлению войны и утверждению государственных расходов.

Демократы неоднократно голосовали за прекращение боевых действий, если президент не получит разрешения Конгресса. Одна из соответствующих резолюций даже получила поддержку нескольких республиканцев, однако администрация Трампа её не выполнила.

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Если демократы будут контролировать хотя бы одну палату Конгресса, они смогут попытаться сократить оборонные расходы, чтобы заставить президента обратиться за разрешением на продолжение войны. Также они смогут потребовать от представителей администрации публичных показаний о планах в отношении Ирана.

Могут ли США сократить военную помощь Израилю

Еще одним возможным направлением изменений является пересмотр военной помощи Израилю. Поддержка этой страны среди демократов снизилась из-за хода войны в Газе, гибель палестинских мирных жителей, насилие на оккупированном Западном берегу реки Иордан и тесные связи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с республиканцами.

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В течение последнего финансового года США предоставили Израилю 3,8 млрд долларов военной помощи — больше, чем любой другой стране. Летом почти половина демократов в Палате представителей поддержала предложение прекратить такую помощь.

В то же время некоторые демократы, не поддержавшие полное прекращение финансирования, выступают за ограничение поставок отдельных видов вооружения, в частности тяжелых авиабомб.

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Демократы могут выступить против увеличения оборонных расходов

Демократы также могут попытаться ограничить военные расходы США и возобновить финансирование международной помощи.

Трамп предложил увеличить оборонный бюджет на 67% — до 1,5 трлн долларов. Демократы заблокировали это предложение в Сенате, сославшись, в частности, на отказ президента консультироваться с Конгрессом по поводу войны с Ираном и значительное сокращение социальных программ.

Кроме того, администрация Трампа приостановила или отменила выделение миллиардов долларов международной помощи, ранее одобренной Конгрессом. Демократы выступают против этих сокращений и заявляют о намерении добиваться возобновления финансирования.

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Также Новини.LIVE писали, что 25 октября первая леди США Мелания Трамп не исключила возможности визита в Украину. На вопрос журналистов она ответила "посмотрим", а Дональд Трамп добавил, что такая поездка может состояться.