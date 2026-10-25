Перемога демократів у Конгресі США може змінити політику щодо України

Виступ Володимира Зеленського у Конгресі США 22 грудня 2022 року. Фото: president.gov.ua

Демократична партія США може отримати контроль над Палатою представників і, можливо, Сенатом на проміжних виборах 3 листопада. Це дало б демократам більше можливостей впливати на зовнішню політику президента Дональда Трампа, зокрема домагатися нового фінансування України та протидіяти послабленню санкцій проти Росії.

Про це пише Reuters, інформує Новини.LIVE.

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Як демократи можуть вплинути на допомогу Україні

За оцінками аналітиків, демократи мають хороші шанси здобути більшість у Палаті представників і можуть також отримати контроль над Сенатом. У такому разі вони зможуть визначати, які законопроєкти виносити на голосування та коли це робити.

Трамп переважно зупинив пряму американську фінансову та військову допомогу Україні, хоча її підтримують законодавці від обох партій. Водночас рішення президента скасувати санкції проти російського дизельного пального та зробити винятки для російського енергетичного сектору викликали невдоволення частини конгресменів, зокрема республіканців.

Якщо демократи переможуть в обох палатах Конгресу, вони зможуть винести на голосування законопроєкти про нову допомогу Україні. За оцінкою Reuters, для їх ухвалення може вистачити двох третин голосів у кожній палаті, необхідних для подолання президентського вето.

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Крім того, конгресмен Грегорі Мікс, який у разі перемоги демократів може очолити комітет із закордонних справ Палати представників, запропонував двопартійний законопроєкт, спрямований проти повернення російського дизельного пального на світовий ринок.

Як може змінитися політика США щодо Ірану

Демократи також можуть спробувати обмежити участь США у війні з Іраном. Трамп розпочав воєнну кампанію 28 лютого без попереднього схвалення Конгресу, хоча Конституція США закріплює за законодавцями повноваження щодо оголошення війни та державних видатків.

Демократи неодноразово голосували за припинення бойових дій, якщо президент не отримає дозволу Конгресу. Одна з відповідних резолюцій навіть отримала підтримку кількох республіканців, однак адміністрація Трампа її не виконала.

Якщо демократи контролюватимуть хоча б одну палату Конгресу, вони зможуть спробувати скоротити оборонні видатки, щоб змусити президента звернутися по дозвіл на продовження війни. Також вони зможуть вимагати від представників адміністрації публічних свідчень про плани щодо Ірану.

Чи можуть США скоротити військову допомогу Ізраїлю

Ще одним можливим напрямом змін є перегляд військової допомоги Ізраїлю. Підтримка цієї країни серед демократів знизилася через перебіг війни в Газі, загибель палестинських цивільних, насильство на окупованому Західному березі річки Йордан і тісні зв’язки прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з республіканцями.

Упродовж останнього фінансового року США надали Ізраїлю 3,8 млрд доларів військової допомоги — більше, ніж будь-якій іншій країні. Влітку майже половина демократів у Палаті представників підтримала пропозицію припинити таку допомогу.

Водночас деякі демократи, які не підтримали повного припинення фінансування, виступають за обмеження постачання окремих видів озброєння, зокрема важких авіабомб.

Демократи можуть виступити проти збільшення оборонних витрат

Демократи також можуть спробувати обмежити військові видатки США та відновити фінансування міжнародної допомоги.

Трамп запропонував збільшити оборонний бюджет на 67% — до 1,5 трлн доларів. Демократи заблокували цю пропозицію в Сенаті, посилаючись, зокрема, на відмову президента консультуватися з Конгресом щодо війни з Іраном і значне скорочення соціальних програм.

Крім того, адміністрація Трампа призупинила або скасувала виділення мільярдів доларів міжнародної допомоги, яку раніше схвалив Конгрес. Демократи виступають проти цих скорочень і заявляють про намір домагатися відновлення фінансування.

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