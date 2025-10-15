Графики отключения света - где нет электроэнергии

Видео
Главная Новости дня По всей Украине вводят аварийные отключения света — детали

По всей Украине вводят аварийные отключения света — детали

Дата публикации 15 октября 2025 18:22
Люди заряжают свои устройства в торговом центре. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Україні у середу, 15 жовтня, у деяких регіонах запроваджують екстрені відключення світла. Проблеми в енергосистемі зумовлені регулярними обстрілами російських окупантів. 

Про це повідомили у ДТЕК.

Читайте также:

Відключення світла в Україні

У ДТЕК повідомили, що за командою Укренерго, у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях, а також у Києві застосовані екстрені відключення світла. 

Водночас у Міненерго заявили, що аварійні графіки відключень застосовані в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей. Це зумовила складна ситуація в об'єднаній енергосистемі. 

Доповнюється...

электроэнергия ДТЭК отключения света свет графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
