Графики отключения света - где нет электроэнергии

Люди заряжают свои устройства в торговом центре. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Україні у середу, 15 жовтня, у деяких регіонах запроваджують екстрені відключення світла. Проблеми в енергосистемі зумовлені регулярними обстрілами російських окупантів.

Про це повідомили у ДТЕК.

Відключення світла в Україні

У ДТЕК повідомили, що за командою Укренерго, у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях, а також у Києві застосовані екстрені відключення світла.

Водночас у Міненерго заявили, що аварійні графіки відключень застосовані в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей. Це зумовила складна ситуація в об'єднаній енергосистемі.

Доповнюється...