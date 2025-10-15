Видео
Минэнерго отменило графики отключений — где тяжелая ситуация

Минэнерго отменило графики отключений — где тяжелая ситуация

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 11:26
В Украине восстановили электроснабжение после аварийных отключений в шести регионах
Энергетики. Фото: ДТЭК

Вследствие новых ночных российских ударов беспилотниками по энергетической инфраструктуре в нескольких регионах Украины утром, 15 октября, часть потребителей оставалась без электроэнергии. Сейчас энергетики отменили графики отключений электроэнергии, однако, ремонтные работы до сих пор продолжаются.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Читайте также:

Где самая сложная ситуация с электроснабжением в Украине

Больше всего пострадала Днепропетровская область, где обесточивание вызвали повреждения энергооборудования. В то же время энергетические бригады уже начали аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в пострадавшие районы.

По информации Минэнерго, из-за сложного состояния энергосистемы, вызванного последствиями предыдущих атак, утром временные аварийные отключения применялись в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской и Черкасской областях.

В Запорожской области пришлось ограничить электроснабжение отдельных промышленных предприятий. На данный момент все аварийные ограничения сняты, и электроснабжение в регионах восстановлено в полном объеме.

В то же время на Черниговщине ситуация остается сложной. Из-за неоднократных обстрелов энергетической инфраструктуры в течение последних недель местное облэнерго вынуждено применять три очереди почасовых отключений, чтобы уменьшить нагрузку на сеть. Работы по ремонту и замене поврежденного оборудования продолжаются.

Напомним, также вчера в Киеве вечером, 14 октября, произошло масштабное отключение света из-за аварийного сбоя.

Тем временем делегация из Украины отправилась в США, чтобы обсудить совместные оборонные и энергетические проекты.

