На Днепропетровщине Черкасской и Полтавской областях введены отключения света

Энергетики чинят электропередачи. Фото иллюстративное: ДТЭК

По состоянию на утро среды, 15 октября, в ряде регионов Украины введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии из-за перегрузки энергосистемы и последствий атак на энергетическую инфраструктуру. Энергетики напоминают гражданам о необходимости экономного потребления электроэнергии, особенно в вечерние часы, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и избежать новых экстренных ограничений.

Новини.LIVE расскажет, какая ситуация в Украине и где ввели графики отключений.

Реклама

Читайте также:

В Днепропетровской области массовые отключения света

Как сообщила компания ДТЭК, по команде "Укрэнерго" в Днепропетровской области вечером применены экстренные отключения. В компании подчеркнули, что такие меры являются вынужденными и необходимы для стабилизации работы энергосети. В случае изменений ситуации жителей области обещают оперативно информировать через официальный телеграмм-канал.

В Черкасской области ввели аварийные отключения электроэнергии

Также Черкассыоблэнерго сообщило, что с 07:35 15 октября на территории Черкасской области частично введены графики аварийных отключений (ГАВ) по команде НЭК "Укрэнерго". Энергетики призвали жителей региона отнестись с пониманием к таким ограничениям и максимально экономно потреблять электроэнергию для поддержания стабильности объединенной энергосистемы Украины.

Кроме того, Полтаваоблэнерго проинформировало о применении графиков аварийных отключений в Полтавской области. Причиной ограничений стали последствия массированных атак на энергетические объекты. По данным компании, сейчас продолжается ликвидация аварийной ситуации и восстановление стабильного электроснабжения.

Напомним, вчера, 14 октября, в Киеве вечером возникли масштабные отключения электроэнергии. Впоследствии в ДТЭК объяснили, что стало причиной блэкаута столицы.

Также ранее Президент Украины Владимир Зеленский обратился к партнерам с призывом как можно скорее усилить противовоздушную оборону страны.