На Дніпропетровщині Черкащині та Полтавщині запроваджено відключення світла

Енергетики лагодять електропередачі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Станом на ранок середи, 15 жовтня, у низці регіонів України запроваджено екстрені та аварійні відключення електроенергії через перевантаження енергосистеми та наслідки атак на енергетичну інфраструктуру. Енергетики нагадують громадянам про необхідність ощадного споживання електроенергії, особливо у вечірні години, аби зменшити навантаження на мережу та уникнути нових екстрених обмежень.

Новини.LIVE розповість, яка ситуація в Україні та де запровадили графіки відключень.

У Дніпропетровській області масові відключення світла

Як повідомила компанія ДТЕК, за командою "Укренерго" у Дніпропетровській області ввечері застосовані екстрені відключення. У компанії наголосили, що такі заходи є вимушеними й необхідні для стабілізації роботи енергомережі. У разі змін ситуації жителів області обіцяють оперативно інформувати через офіційний телеграм-канал.

На Черкащині запровадили аварійні відключення електроенергії

Також Черкасиобленерго повідомило, що з 07:35 15 жовтня на території Черкаської області частково запроваджено графіки аварійних відключень (ГАВ) за командою НЕК "Укренерго". Енергетики закликали мешканців регіону поставитися з розумінням до таких обмежень і максимально ощадливо споживати електроенергію для підтримання стабільності об’єднаної енергосистеми України.

Крім того, Полтаваобленерго поінформувало про застосування графіків аварійних відключень у Полтавській області. Причиною обмежень стали наслідки масованих атак на енергетичні об’єкти. За даними компанії, наразі триває ліквідація аварійної ситуації та відновлення стабільного електропостачання.

Нагадаємо, вчора, 14 жовтня, у Києві ввечері виникли масштабні відключення електроенергії. Згодом в ДТЕК пояснили, що стало причиною блекауту столиці.

Також раніше Президент України Володимир Зеленський звернувся до партнерів із закликом якомога швидше посилити протиповітряну оборону країни.