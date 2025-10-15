Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У трьох областях України діють аварійні та екстрені відключення

У трьох областях України діють аварійні та екстрені відключення

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 08:43
На Дніпропетровщині Черкащині та Полтавщині запроваджено відключення світла
Енергетики лагодять електропередачі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Станом на ранок середи, 15 жовтня, у низці регіонів України запроваджено екстрені та аварійні відключення електроенергії через перевантаження енергосистеми та наслідки атак на енергетичну інфраструктуру. Енергетики нагадують громадянам про необхідність ощадного споживання електроенергії, особливо у вечірні години, аби зменшити навантаження на мережу та уникнути нових екстрених обмежень.

Новини.LIVE розповість, яка ситуація в Україні та де запровадили графіки відключень.

Реклама
Читайте також:

У Дніпропетровській області масові відключення світла

Як повідомила компанія ДТЕК, за командою "Укренерго" у Дніпропетровській області ввечері застосовані екстрені відключення. У компанії наголосили, що такі заходи є вимушеними й необхідні для стабілізації роботи енергомережі. У разі змін ситуації жителів області обіцяють оперативно інформувати через офіційний телеграм-канал.

На Черкащині запровадили аварійні відключення електроенергії 

Також Черкасиобленерго повідомило, що з 07:35 15 жовтня на території Черкаської області частково запроваджено графіки аварійних відключень (ГАВ) за командою НЕК "Укренерго". Енергетики закликали мешканців регіону поставитися з розумінням до таких обмежень і максимально ощадливо споживати електроенергію для підтримання стабільності об’єднаної енергосистеми України.

Крім того, Полтаваобленерго поінформувало про застосування графіків аварійних відключень у Полтавській області. Причиною обмежень стали наслідки масованих атак на енергетичні об’єкти. За даними компанії, наразі триває ліквідація аварійної ситуації та відновлення стабільного електропостачання.

Нагадаємо, вчора, 14 жовтня, у Києві ввечері виникли масштабні відключення електроенергії. Згодом в ДТЕК пояснили, що стало причиною блекауту столиці.

Також раніше Президент України Володимир Зеленський звернувся до партнерів із закликом якомога швидше посилити протиповітряну оборону країни.

Дніпропетровська область Чернігівська область Полтавська область ДТЕК відключення світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації