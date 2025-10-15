В Україні відновили електропостачання після аварійних відключень у шести регіонах

Енергетики. Фото: ДТЕК

Внаслідок нових нічних російських ударів безпілотниками по енергетичній інфраструктурі в кількох регіонах України зранку, 15 жовтня, частина споживачів залишалася без електроенергії. Наразі енергетики скасували графіки відключень електроенергії, проте, ремонтні роботи досі тривають.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Найбільше постраждала Дніпропетровська область, де знеструмлення спричинили пошкодження енергообладнання. Водночас енергетичні бригади вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути електропостачання у постраждалі райони.

За інформацією Міненерго, через складний стан енергосистеми, спричинений наслідками попередніх атак, вранці тимчасові аварійні відключення застосовувалися у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській та Черкаській областях.

У Запорізькій області довелося обмежити електропостачання окремих промислових підприємств. На цей момент усі аварійні обмеження знято, і електропостачання в регіонах відновлено у повному обсязі.

Водночас на Чернігівщині ситуація залишається складною. Через неодноразові обстріли енергетичної інфраструктури упродовж останніх тижнів місцеве обленерго вимушене застосовувати три черги погодинних відключень, щоб зменшити навантаження на мережу. Роботи з ремонту та заміни пошкодженого обладнання тривають.

Нагадаємо, також вчора у Києві ввечері, 14 жовтня, сталося масштабне відключення світла через аварійний збій.

Тим часом делегація з України вирушила до США, щоб обговорити спільні оборонні та енергетичні проєкти.