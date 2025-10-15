Відео
Головна Новини дня Міненерго скасувало графіки відключень — де досі важка ситуація

Міненерго скасувало графіки відключень — де досі важка ситуація

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 11:26
В Україні відновили електропостачання після аварійних відключень у шести регіонах
Енергетики. Фото: ДТЕК

Внаслідок нових нічних російських ударів безпілотниками по енергетичній інфраструктурі в кількох регіонах України зранку, 15 жовтня, частина споживачів залишалася без електроенергії. Наразі енергетики скасували графіки відключень електроенергії, проте, ремонтні роботи досі тривають.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Читайте також:

Де найскладніша ситуація з електропостачанням в Україні

Найбільше постраждала Дніпропетровська область, де знеструмлення спричинили пошкодження енергообладнання. Водночас енергетичні бригади вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути електропостачання у постраждалі райони.

За інформацією Міненерго, через складний стан енергосистеми, спричинений наслідками попередніх атак, вранці тимчасові аварійні відключення застосовувалися у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській та Черкаській областях.

У Запорізькій області довелося обмежити електропостачання окремих промислових підприємств. На цей момент усі аварійні обмеження знято, і електропостачання в регіонах відновлено у повному обсязі.

Водночас на Чернігівщині ситуація залишається складною. Через неодноразові обстріли енергетичної інфраструктури упродовж останніх тижнів місцеве обленерго вимушене застосовувати три черги погодинних відключень, щоб зменшити навантаження на мережу. Роботи з ремонту та заміни пошкодженого обладнання тривають.

Нагадаємо, також вчора у Києві ввечері, 14 жовтня, сталося масштабне відключення світла через аварійний збій. 

Тим часом делегація з України вирушила до США, щоб обговорити спільні оборонні та енергетичні проєкти

 

Міненерго електроенергія обстріли енергетика відключення світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
