Графіки відключення світла — де немає електроенергії

Люди заряджають свої пристрої в торговому центрі. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Україні у середу, 15 жовтня, у деяких регіонах запроваджують екстрені відключення світла. Проблеми в енергосистемі зумовлені регулярними обстрілами російських окупантів.

Про це повідомили у ДТЕК.

Відключення світла в Україні

У ДТЕК повідомили, що за командою Укренерго, у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях, а також у Києві застосовані екстрені відключення світла.

Водночас у Міненерго заявили, що аварійні графіки відключень застосовані в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей. Це зумовила складна ситуація в об'єднаній енергосистемі.

"Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень", — йдеться у заяві міністерства.

Там додали, що в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Водночас українців, в яких зараз є світло, закликали ощадливо споживати електроенергію.

Так, в Чернівціобленерго вже повідомили, що у Чернівецькій області вже застосовано екстрені відключення.

Також графіки діють в Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській та інших регіонах.

Нагадаємо, раніше Андрій Сибіга пояснив, що своїми ударами по енергетиці України, Росія хоче вплинути на настрої населення.

Також ми писали, які прилади споживають електроенергію навіть коли вимкнені. Вони непомітно збільшують рахунки за світло.