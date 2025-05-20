В Испании 20 мая исчезли интернет и мобильная связь — какая причина

Девушка с мобильным телефоном. Иллюстративное фото: freepik

В Испании 20 мая по всей стране пропали мобильный интернет и связь. Масштабный сбой коснулся таких операторов, как Movistar, Vodafone и Orange.

Об этом сообщает LBC.

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Масштабный сбой в Испании

Издание сообщает, что в 05:00 20 мая в Испании случилось отключение электроэнергии, после чего абоненты не могут совершать телефонные звонки, получать текстовые сообщения и пользоваться мобильным интернетом.

Масштабный сбой распространился на большую часть страны, и проблемы возникли в крупных городах, в частности Мадриде, Барселоне, Севилье, Малаге, Валенсии и Бильбао. Там от сбоев пострадали ведущие мобильные операторы — Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil и O2.

Кроме того, отключение света также повлияло на телефонные линии экстренных служб, ведь в некоторых частях Испании недоступен номер экстренной помощи 112.

"Проблема, очевидно, возникла из-за серьезного сбоя в системе Telefónica, которая является оператором большинства мобильных сетей Испании. Эта многонациональная компания является второй по величине компанией в Испании и осуществляет телекоммуникационные операции в 18 странах, что делает ее одним из крупнейших телефонных операторов и поставщиков мобильных сетей в мире", — говорится в материале.

Напомним, 28 апреля в Испании, Португалии и Франции произошел блэкаут. Из-за этого в странах остановилось движение поездов, появились проблемы с мобильной связью и работой светофоров.

По версии энергетиков, причиной перебоев в работе энергосистемы Европы стали редкие атмосферные явления.