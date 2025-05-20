В Іспанії 20 травня зникли інтернет та мобільний зв'язок — яка причина

Дівчина з мобільним телефоном. Ілюстративне фото: freepik

В Іспанії 20 травня по всій країні зникли мобільний інтернет та зв'язок. Масштабний збій торкнувся таких операторів, як Movistar, Vodafone і Orange.

Про це повідомляє LBC.

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Масштабний збій в Іспанії

Видання повідомляє, що о 05:00 20 травня в Іспанії трапилося відключення електроенергії, після чого абоненти не можуть здійснювати телефонні дзвінки, отримувати текстові повідомлення та користуватися мобільним інтернетом.

Масштабний збій поширився на більшу частину країни, і проблеми виникли у великих містах, зокрема Мадриді, Барселоні, Севільї, Малазі, Валенсії та Більбао. Там від збоїв постраждали провідні мобільні оператори — Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil та O2.

Крім того, відключення світла також вплинуло на телефонні лінії екстрених служб, адже у деяких частинах Іспанії недоступний номер екстреної допомоги 112.

"Проблема, очевидно, виникла через серйозний збій у системі Telefónica, яка є оператором більшості мобільних мереж Іспанії. Ця багатонаціональна компанія є другою за величиною компанією в Іспанії та здійснює телекомунікаційні операції у 18 країнах, що робить її одним з найбільших телефонних операторів та постачальників мобільних мереж у світі", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 28 квітня в Іспанії, Португалії та Франції стався блекаут. Через це в країнах зупинився рух поїздів, з'явилися проблеми з мобільним зв’язком та роботою світлофорів.

За версією енергетиків, причиною перебоїв у роботі енергосистеми Європи стали рідкісні атмосферні явища.