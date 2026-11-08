Нардеп Давид Арахамия. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

В начале режима тишины в Олешках не было четкого порядка, по которому стороны должны были проверять информацию о возможных нарушениях договоренностей. В течение первых суток Украина и Россия сообщали друг другу о якобы перемещении воинских подразделений и подвозе боеприпасов.

Об этом сообщил Давид Арахамия во время пресс-конференции в Вашингтоне, передает журналист Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Как стороны проверяли сообщения о нарушениях

По словам Давида Арахамии, для контроля за ситуацией стороны договорились использовать беспилотники. Каждая из них получила возможность задействовать по два дрона, которые должны были постоянно следить за соответствующим участком.

Арахамия отметил, что перед тем, как выдвигать обвинения в нарушениях, просил предоставить видеоподтверждение. Он не исключил, что во время режима тишины могли происходить отдельные перегруппировки войск. В то же время, по его оценке, эти действия не привели к ухудшению позиций Вооруженных сил Украины.

Ранее Генеральный штаб ВСУ заявлял, что российские войска воспользовались режимом тишины для проведения ротации подразделений, укрепления оборонительных позиций и расширения логистических возможностей.

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Как сообщали Новини.LIVE, омбудсман Дмитрий Лубинец во время переговоров с советником первой леди США Мелании Трамп Марком Бекманом обсудил создание отдельного механизма для возвращения украинских гражданских лиц, удерживаемых в России и на временно оккупированных территориях. По его словам, именно освобождение гражданских заложников остается одним из самых сложных направлений работы.