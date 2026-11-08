Нардеп Давид Арахамія. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

На початку режиму тиші в Олешках не було чіткого порядку, за яким сторони мали перевіряти інформацію про можливі порушення домовленостей. Упродовж першої доби Україна та Росія повідомляли одна одній про нібито переміщення військових підрозділів і підвезення боєприпасів.

Про це повідомив Давид Арахамія під час пресконференції у Вашингтоні, передає журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Як сторони перевіряли повідомлення про порушення

За словами Давида Арахамії, для контролю ситуації сторони домовилися використовувати безпілотники. Кожна з них отримала можливість залучити по два дрони, які мали постійно стежити за відповідною ділянкою.

Арахамія зазначив, що перед тим, як висувати звинувачення щодо порушень, просив надати відеопідтвердження. Він не виключив, що під час режиму тиші могли відбуватися окремі перегрупування військ. Водночас, за його оцінкою, ці дії не призвели до погіршення позицій Збройних сил України.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ заявляв, що російські війська скористалися режимом тиші для проведення ротації підрозділів, посилення оборонних позицій і розширення логістичних можливостей.

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Як повідомляли Новини.LIVE, під час гуманітарної місії в Олешках виникали перешкоди, які могли завадити її подальшому проведенню. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, у таких випадках допомагало посилання на участь першої леді США Меланії Трамп — після цього вдавалося отримати дозвіл на продовження операції.

Як повідомляли Новини.LIVE, омбудсман Дмитро Лубінець під час переговорів із радником першої леді США Меланії Трамп Марком Бекманом обговорив створення окремого механізму для повернення українських цивільних, яких утримують у Росії та на тимчасово окупованих територіях. За його словами, саме звільнення цивільних заручників залишається одним із найскладніших напрямів роботи.