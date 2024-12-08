Президент США заявил, что будет поддерживать диалог с новыми властями Сирии для стабильности страны после падения режима Асада

Планы США в Сирии после побега Асада — Байден сделал заявление
Президент США Джо Байден приветствовал падение режима Асада, но признал, что это был момент риска и неопределенности. Он заявил, что США помогут сирийской оппозиции.
Об этом сообщает Reuters.
Планы США по Сирии
По словам Байдена, он в ближайшие дни пообщается с лидерами оппозиции, чтобы помочь добиться стабильности в восточной Сирии.
"Мы будем сотрудничать со всеми сирийскими группировками, в том числе в рамках процесса под руководством ООН, чтобы отойти от режима Асада", — заявил президент США.
Байден отметил, что годами главными сторонниками Асада были Иран, Хезболла и Россия. Но за последнюю неделю их поддержка упала, причем всех троих, потому что все они сегодня гораздо слабее, чем они были, когда он вступил в должность.
"В результате всего этого впервые ни Россия, ни Иран, ни Хезболла не смогли защитить этот отвратительный режим в Сирии", — сказал Байден.
Также Байден упомянул и об Украине: мол, поддержка РФ режима Асада потерпела крах из-за того, что наше государство сопротивляется оккупантам, нанося им огромные потери.
Напомним, Белый дом разрабатывает стратегию поддержки Украины. В нее войдут 20 миллиардов долларов кредитов и новые санкции против России.
Ранее мы писали о том, что в Белом доме рассматривают возможность предоставления "превентивных" помилований лицам, которые могут стать объектами преследования со стороны администрации Дональда Трампа.
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