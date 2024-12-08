Президент США заявил, что будет поддерживать диалог с новыми властями Сирии для стабильности страны после падения режима Асада

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден приветствовал падение режима Асада, но признал, что это был момент риска и неопределенности. Он заявил, что США помогут сирийской оппозиции.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Планы США по Сирии

По словам Байдена, он в ближайшие дни пообщается с лидерами оппозиции, чтобы помочь добиться стабильности в восточной Сирии.

"Мы будем сотрудничать со всеми сирийскими группировками, в том числе в рамках процесса под руководством ООН, чтобы отойти от режима Асада", — заявил президент США.

Байден отметил, что годами главными сторонниками Асада были Иран, Хезболла и Россия. Но за последнюю неделю их поддержка упала, причем всех троих, потому что все они сегодня гораздо слабее, чем они были, когда он вступил в должность.

"В результате всего этого впервые ни Россия, ни Иран, ни Хезболла не смогли защитить этот отвратительный режим в Сирии", — сказал Байден.

Также Байден упомянул и об Украине: мол, поддержка РФ режима Асада потерпела крах из-за того, что наше государство сопротивляется оккупантам, нанося им огромные потери.

Напомним, Белый дом разрабатывает стратегию поддержки Украины. В нее войдут 20 миллиардов долларов кредитов и новые санкции против России.

Ранее мы писали о том, что в Белом доме рассматривают возможность предоставления "превентивных" помилований лицам, которые могут стать объектами преследования со стороны администрации Дональда Трампа.