Президент США заявив, що буде підтримувати діалог з новою владою Сирії для стабільності країни після падіння режиму Асада

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден привітав падіння режиму Асада, але визнав, що це також був момент ризику та невизначеності. Він заявив, що США допоможуть сирійській опозиції.

Про це повідомляє Reuters.

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За словами Байдена, він найближчими днями поспілкується з лідерами опозиції, щоб допомогти досягти стабільності у східній Сирії.

"Ми будемо співпрацювати з усіма сирійськими угрупованнями, в тому числі в рамках процесу під керівництвом ООН, щоб відійти від режиму Асада", — заявив президент США.

Байден зазначив, що роками головними прихильниками Асада були Іран, Хезболла та Росія. Але за останній тиждень їхня підтримка впала, причому всіх трьох, тому що всі вони сьогодні набагато слабші, ніж вони були, коли він вступив на посаду.

"У результаті всього цього вперше ні Росія, ні Іран, ні Хезболла не змогли захистити цей огидний режим у Сирії", — сказав Байден.

Також Байден згадав і про Україну: мовляв, підтримка РФ режиму Асада зазнала краху через те, що наша держава чинить опір окупантам, завдаючи їм величезних втрат.

Нагадаємо, Білий дім розробляє стратегію підтримки України. До неї увійдуть 20 мільярдів доларів кредитів і нові санкції проти Росії.

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