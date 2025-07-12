Вечернее обращение Зеленского - что сказал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне продолжают применять специфическую тактику террора против нашей страны. Он отметил, что в ночь на 12 июля оккупанты применили против Украины 339 "Шахедов".

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении в субботу, 12 июля.

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Президент Украины отметил, что в течение дня продолжались работы в разных регионах Украины, от Харькова до Львова, после российских ударов.

По его словам, россияне продолжают применять специфическую тактику террора против нашего государства, нанося удары концентрированно по тому или иному городу, по тому или иному нашему региону. Наполнение таких ударов они пытаются держать на уровне около 300 "Шахедов".

"В ночь на субботу было 339 "Шахедов". Уже ближе к вечеру сегодня снова воздушные тревоги, снова "Шахеды" в небе. Значительную часть наши воины сбивают. Но, к сожалению, не все", — сказал Зеленский.

В частности, он добавил, что российская армия продолжает использовать также сотни специальных дронов — имитаторов "Шахедов" в каждом своем ударе. Задача этих дронов — перегрузить противовоздушную оборону и усложнить сбивание "Шахедов".

"К сожалению, прошлой ночью были погибшие от российского удара. Двое погибли в Черновцах. Мои соболезнования родным и близким. Еще десятки людей пострадали — в Черновцах, также на Львовщине, в Харькове. Всем оказывается необходимая помощь. Есть повреждения на Волыни", — сообщил глава государства.

Зеленский отметил, что сейчас делается все для того, чтобы Украина получила как можно больше средств для сбивания дронов и сбивания ракет.

"Приближаем договоренность, и это будет многоуровневая договоренность, относительно новых систем "Петриот" и ракет к ним. Заключаемся в собственное производство, прежде всего дронов, в частности дронов-перехватчиков. Будем продолжать наши активные беспилотные операции на российской территории в ответ на их удары. И как всегда, будем действовать асимметрично — и это эффективно", — резюмировал глава государства.

Зеленский во время совещания во время совещания. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский о значительных решениях

Президент сообщил, что также уже подготовлены два значительных решения по международным соглашениям. Прежде всего соглашение о создании Специального трибунала по преступлению российской агрессии — "его надо ратифицировать, и тоже стоит поддержать выход нашего государства из Оттавской конвенции о минах".

Кроме того, как отметил лидер Украины, также уже подготовлен ко второму чтению законопроект о военном омбудсмане.

"И этот новый системный шаг нужен для того, чтобы в армии внедрялись необходимые изменения. Буду благодарен народным депутатам, которые поддержат на этой неделе эти и другие чрезвычайно важные для нашего государства решения", — отметил Зеленский.

Напомним, что в субботу, 12 июля, Зеленский провел совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Ранее глава государства отреагировал на массированный обстрел Украины в ночь на субботу, 12 июля.