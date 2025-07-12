Вечірнє звернення Зеленського — що сказав

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни продовжують застосовувати специфічну тактику терору проти нашої країни. Він зазначив, що у ніч проти 12 липня окупанти застосували проти України 339 "Шахедів".

Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні у суботу, 12 липня.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про наслідки атак та тактику РФ

Президент України зазначив, що протягом дня тривали роботи в різних регіонах України, від Харкова до Львова, після російських ударів.

За його словами, росіяни продовжують застосовувати специфічну тактику терору проти нашої держави, завдаючи ударів концентровано по тому чи іншому місту, по тому чи іншому нашому регіону. Наповнення таких ударів вони намагаються тримати на рівні близько 300 "Шахедів".

"У ніч на суботу було 339 "Шахедів". Уже ближче до вечора сьогодні знову повітряні тривоги, знов "Шахеди" в небі. Значну частину наші воїни збивають. Але, на жаль, не всі", — сказав Зеленський.

Зокрема, він додав, що російська армія продовжує використовувати також сотні спеціальних дронів — імітаторів "Шахедів" у кожному своєму ударі. Завдання цих дронів — перевантажити протиповітряну оборону та ускладнити збиття "Шахедів".

"На жаль, минулої ночі були загиблі від російського удару. Двоє загинули в Чернівцях. Мої співчуття рідним та близьким. Ще десятки людей постраждали — у Чернівцях, також на Львівщині, у Харкові. Усім надається необхідна допомога. Є пошкодження на Волині", — повідомив глава держави.

Зеленський наголосив, що зараз робиться все для того, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів та збиття ракет.

"Наближаємо домовленість, і це буде багаторівнева домовленість, щодо нових систем "Петріот" і ракет до них. Укладаємось у власне виробництво, передусім дронів, зокрема дронів-перехоплювачів. Будемо продовжувати наші активні дронові операції на російській території у відповідь на їхні удари. І як завжди, будемо діяти асиметрично — і це ефективно", — резюмував глава держави.

Зеленський під час наради. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський про значні рішення

Президент повідомив, що також уже підготовлені два значні рішення щодо міжнародних угод. Передусім угода про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії — "її треба ратифікувати, і теж варто підтримати вихід нашої держави з Оттавської конвенції про міни".

Крім того, як зазначив лідер України, також уже підготовлений до другого читання законопроєкт про військового омбудсмана.

"І цей новий системний крок потрібен для того, щоб в армії впроваджувалися необхідні зміни. Буду вдячний народним депутатам, які підтримають на цьому тижні ці та інші надзвичайно важливі для нашої держави рішення", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що у суботу, 12 липня, Зеленський провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Раніше глава держави відреагував на масований обстріл України у ніч проти суботи, 12 липня.