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Северная Корея испытала новую дальнобойную ракету — подробности

7 января 2025 10:56
Анастасия Постоенко - Редактор
Северная Корея объявила об успешном запуске гиперзвуковой ракеты
Запуск ракеты. Фото: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

В Северной Корее объявили об успешном испытании новой баллистической ракеты средней дальности. Она оснащена гиперзвуковой боеголовкой. Несмотря на хвастовство об успешном запуске, аналитики и военные Южной Кореи сомневаются в реальных возможностях ракеты.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

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Как сообщает северокорейское агентство KCNA, ракета пролетела 1500 км со скоростью, в 12 раз превышающей скорость звука. На запуске присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

КНДР испытала новую ракету
Ракета перед запуском. Фото: KNC

По заявлениям КНДР, при изготовлении ракеты было использовано инновационное соединение углеродного волокна, а система управления полетом разработана с помощью "комплексного и эффективного" метода.

Это первый запуск ракеты Северной Кореей с ноября 2024 года, и он совпал с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Южную Корею, во время которого обсуждались ответные меры на растущие военные угрозы со стороны КНДР.

Запуск ракеты КНДР
Подготовка к запуску ракеты. Фото: KNC

Ракета может быть не такая мощная, как её характеризует КНДР

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) заявил, что зафиксированная дальность полета ракеты составляет около 1100 км, а ее максимальная высота — около 100 км. Южнокорейские военные выразили сомнения в заявленных характеристиках ракеты, предполагая, что это может быть попыткой дезинформации со стороны Пхеньяна.

По данным экспертов, испытанная ракета, вероятно, является обновленной версией Hwasongpho-16B. В апреле 2024 года КНДР уже запускала подобную ракету, заявив, что она пролетела 1000 км. Однако Южная Корея тогда опровергла эту информацию, утверждая, что реальная дальность полета была не более 600 км.

Запуск вызвал обеспокоенность у международного сообщества. Визит Энтони Блинкена в Южную Корею совпал с обсуждением трехстороннего сотрудничества между США, Южной Кореей и Японией по реагированию на действия Северной Кореи.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери военных из КНДР, которые воюют на стороне России против Украины.

А бойцы Сил специальных операций рассказали, как Россия пытается "замаскировать" северокорейских военных.

оружие КНДР ракеты испытания Северная Корея дальнобойное оружие

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