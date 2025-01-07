Північна Корея оголосила про успішний запуск гіперзвукової ракети

Запуск ракети. Фото: скриншот

У Північній Кореї оголосили про успішне випробування нової балістичної ракети середньої дальності. Вона оснащена гіперзвуковою боєголовкою. Попри вихваляння про успішний запуск, аналітики та військові Південної Кореї сумніваються у реальних спроможностях ракети.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

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Як повідомляє північнокорейське агентство KCNA, ракета пролетіла 1500 км зі швидкістю, що в 12 разів перевищує швидкість звуку. На запуску був присутній лідер країни Кім Чен Ин.

Ракета перед запуском. Фото: KNC

За заявами КНДР, при виготовленні ракети було використано інноваційну сполуку вуглецевого волокна, а система управління польотом розроблена за допомогою "комплексного та ефективного" методу.

Це перший запуск ракети Північною Кореєю з листопада 2024 року, і він збігся з візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена до Південної Кореї, під час якого обговорювалися заходи у відповідь на зростаючі військові загрози з боку КНДР.

Підготовка до запуску ракети. Фото: KNC

Ракета може бути не така потужна, як її характеризує КНДР

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявив, що зафіксована дальність польоту ракети становить близько 1100 км, а її максимальна висота – близько 100 км. Південнокорейські військові висловили сумніви у заявлених характеристиках ракети, припускаючи, що це може бути спробою дезінформації з боку Пхеньяна.

За даними експертів, випробувана ракета, ймовірно, є оновленою версією Hwasongpho-16B. У квітні 2024 року КНДР вже запускала подібну ракету, заявивши, що вона пролетіла 1000 км. Однак Південна Корея тоді спростувала цю інформацію, стверджуючи, що реальна дальність польоту була не більшою за 600 км.

Запуск викликав стурбованість у міжнародної спільноти. Візит Ентоні Блінкена до Південної Кореї збігся з обговоренням тристоронньої співпраці між США, Південною Кореєю та Японією щодо реагування на дії Північної Кореї.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський озвучив втрати військових з КНДР, які воюють на боці Росії проти України.

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