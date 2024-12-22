Як Росія приховує втрати серед солдатів КНДР — у ССО розкрили деталі

Військові КНДР. Ілюстративне фото: ВВС

Росія видає військовим із КНДР несправжні документи. Таким чином Кремль намагається приховати присутність північнокорейських найманців на фронті.

Про це повідомили у пресслужбі Сил Спеціальних Операцій (ССО) у неділю, 22 грудня.

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У ССО зазначають, що у Курській області було знищено трьох військових з КНДР, вони мали при собі російський військовий квиток на вигадані імена. У цих "документах" немає всіх печаток, фотографій, імена по-батькові подані на російський манер, а місце народження підписано як Республіки Тува.

"За розшифрованими даними, справжні імена знищених північнокорейців Бан Гук Джин, Лі Де Хьюк та Чо Чьол Хо. Вони ж за російськими документами Кім Кан Солат Альбєртавіч, Донгнк Джан Суроповіч та Бєлєк Аганак Кап-ооловіч. Але найцікавіше — підписи власників. Вони зроблені корейською, що свідчить про реальне походження цих солдатів", — йдеться у повідомленні.

У графі "Личная подпись владельца" корейські літери. Фото: ССО

Військові наголошують, що цей випадок ще раз підтверджує, що РФ вдається до будь-яких методів, аби приховати свої втрати на полі бою та приховати іноземну присутність.

Раніше Служба безпеки України оприлюднила перехоплені розмови загарбників, у яких йдеться про значні втрати серед військовослужбовців КНДР у Курській області.

А видання NYT писало, що Росія платить Північній Кореї за участь у війні нафтою, продовольством і модернізацією зброї. Також КНДР випробовує власні ракети на території України.