Как Россия скрывает потери среди солдат КНДР — в ССО раскрыли детали

Военные КНДР. Иллюстративное фото: BBC

Россия выдает военным из КНДР фальшивые документы. Таким образом, Кремль пытается скрыть присутствие северокорейских наемников на фронте.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил Специальных Операций (ССО) в воскресенье, 22 декабря.

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В ССО отмечают, что в Курской области были уничтожены трое военных из КНДР, они имели при себе российский военный билет на вымышленные имена. В этих "документах" нет всех печатей, фотографий, имена отчества представлены на российский манер, а место рождения подписано как Республика Тува.

"По расшифрованным данным, настоящие имена уничтоженных северокорейцев Бан Гук Джин, Ли Де Хьюк и Чо Чел Хо. Они же по российским документам Ким Кан Солат Альбертович, Донгнк Джан Суропович и Белек Аганак Кап-оолович. Но самое интересное — подписи владельцев. Они сделаны на корейском, что свидетельствует о реальном происхождении этих солдат", — говорится в сообщении.

В графе "Личная подпись владельца" корейские буквы. Фото: ССО

Военные отмечают, что этот случай еще раз подтверждает, что РФ прибегает к любым методам, чтобы утаить свои потери на поле боя и скрыть иностранное присутствие.

Ранее Служба безопасности Украины обнародовала перехваченные разговоры захватчиков, в которых говорится о значительных потерях среди военнослужащих КНДР в Курской области.

А издание NYT писало, что Россия платит Северной Корее за участие в войне нефтью, продовольствием и модернизацией оружия. Также КНДР испытывает свои ракеты на территории Украины.