Министр промышленности Южной Кореи добивается освобождения от пошлин Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Министр промышленности Южной Кореи Ан Дук Гын запросил на переговорах с администрацией США освобождения от пошлин. Это произошло в то время, как Вашингтон продвигается вперед с планами по введению новых тарифов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство промышленности Южной Кореи.

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Как известно, на этой неделе Ан Дук Гын встретился с Вашингтоне с министром торговли США Говардом Лютником, министром внутренних дел США Даром Бергумом и торговым представителем США Джеймисоном Гриром, добиваясь от администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа освобождения от пошлин. Также стороны обсудили пути укрепления двухстороннего сотрудничества между двумя странами.

"Министр Ан обсудил с министром торговли Лютником вопросы укрепления партнерских отношений в стратегических отраслях, таких как судостроение и передовые отрасли. В то же время он выразил обеспокоенность южнокорейских компаний относительно тарифных мер правительства США и запросил тарифные льготы", — цитирует Reuters министерстве промышленности Сеула.

Кроме того, там добавили, что страны договорились создать рабочий канал для обсуждения вопросов, связанных с тарифами, а также сотрудничества в судостроительной отрасли.

Reuters отмечает, что встреча Ан Дук Гына с Говардом Лютником — это первые переговоры на уровне министров между странами во время второго срока Трампа.

Напомним, 14 февраля стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных тарифов. Речь идет о странах, которые взимают пошлины с продукции из США.

Также мы писали, что Украина и Южная Корея планируют усилить двустороннее сотрудничество, в частности, в оборонной сфере. В пятницу, 28 февраля, была проведена соответствующая встреча.