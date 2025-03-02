Міністр промисловості Південної Кореї домагається звільнення від мит Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Міністр промисловості Південної Кореї Ан Дук Гин запросив на переговорах з адміністрацією США звільнення від мит. Це сталося в той час, як Вашингтон просувається вперед із планами щодо запровадження нових тарифів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство промисловості Південної Кореї.

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Як відомо, цього тижня Ан Дук Гин зустрівся у Вашингтоні з міністром торгівлі США Говардом Лютніком, міністром внутрішніх справ США Даром Бергумом і торговим представником США Джеймісоном Гріром, намагаючись досягти від адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа звільнення від мит. Також сторони обговорили шляхи зміцнення двостороннього співробітництва між двома країнами.

"Міністр Ан обговорив із міністром торгівлі Лютником питання зміцнення партнерських відносин у стратегічних галузях, таких як суднобудування та передові галузі. Водночас він висловив занепокоєння південнокорейських компаній щодо тарифних заходів уряду США і запросив тарифні пільги", — цитує Reuters міністерство промисловості Сеула.

Крім того, там додали, що країни домовилися створити робочий канал для обговорення питань, пов'язаних із тарифами, а також співпраці в суднобудівній галузі.

Reuters зазначає, що зустріч Ан Дук Гина з Говардом Лютником — це перші переговори на рівні міністрів між країнами під час другого терміну Трампа.

Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження взаємних тарифів. Мова йде про країни, які стягують мита з продукції зі США.

Також ми писали, що Україна і Південна Корея планують посилити двостороннє співробітництво, зокрема, в оборонній сфері. У п'ятницю, 28 лютого, було проведено відповідну зустріч.