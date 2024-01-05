Южная Корея эвакуирует жителей острова из-за провокаций КНДР
Из-за провокаций КНДР Южная Корея объявила эвакуацию с острова Енпхендо, где проживает более двух тысяч человек. Ранее Северная Корея выпустила около 200 артиллерийских снарядов по западному побережью в сторону островов Южной Кореи.
Об этом сообщает Yonhap News.
Эвакуация жителей в Южной Корее
Местные власти острова узнали, что со стороны КНДР готовятся провокации. Поэтому принято решение эвакуировать людей из Енпхендо, поскольку находится на морской границе Северной и Южной Кореи.
"Мы получили сообщения от военных о ситуации, связанной с провокацией со стороны Северной Кореи, после чего объявили об эвакуации", — заявил представитель местной администрации.
Ранее КДНР выпустила в сторону островов Южной Кореи около 200 артснарядов. В результате атаки гражданские и военные не пострадали, однако опасность сохраняется.
Напомним, недавно лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов уничтожить столицы США и Южной Кореи, если они выберут путь военной конфронтации против его страны. При этом он выразил уверенность, что 2024 год станет "расцветом укрепления подготовки к войне".
Также недавно стало известно, что Северная Корея планирует запустить три новых спутника-шпиона, создать военные БпЛА и увеличить свой ядерный арсенал в 2024 году. По словам лидера КНДР Ким Чен Ина, "политика США делает войну неизбежной".
Читайте Новини.LIVE!