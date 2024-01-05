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Південна Корея евакуює жителів острова через провокації КНДР

5 січня 2024 08:09
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Південна Корея евакуює жителів острова через провокації КНДР
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Фото: Pool Photo via AP
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через провокації КНДР Південна Корея оголосила евакуацію з острова Єнпхендо, де мешкає понад дві тисячі людей. Раніше Північна Корея випустила близько 200 артилерійських снарядів із західного узбережжя у бік островів Південної Кореї.

Про це повідомляє Yonhap News.

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Місцева влада острова дізналась, що з боку КНДР готується провокація. Тому ухвалене рішення евакуювати людей з Єнпхендо, оскільки він розташований на морському кордоні Північної та Південної Кореї.

"Ми отримали повідомлення від військових про ситуацію, пов'язану з провокацією з боку Північної Кореї, після чого оголосили про евакуацію", — заявив представник місцевої адміністрації.

Зазначається, що раніше КДНР випустила у бік островів Південної Кореї близько 200 артснарядів. Внаслідок атаки цивільні та військові не постраждали, однак небезпека зберігається. 

Нагадаємо, нещодавно лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що готовий знищити столиці США та Південної Кореї, якщо вони виберуть шлях військової конфронтації проти його країни. При цьому він висловив упевненість, що 2024 рік стане "розквітом зміцнення підготовки до війни".

Також нещодавно стало відомо, що Північна Корея планує запустити три нові супутники-шпигуни, створити військові БпЛА та збільшити свій ядерний арсенал у 2024 році. За словами лідера КНДР Кім Чен Ина, "політика США робить війну неминучою".

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