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Пицца к беде — почему в США бум на фастфуд предвещает войну

18 июня 2025 08:09
Анастасия Постоенко - Редактор
Пицца-индекс США — как заказы возле Пентагона предсказывают войны
Пентагон. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Анастасия Постоенко - Редактор

В США заметили странную, но стабильную закономерность: накануне важных геополитических событий в пиццериях вблизи Пентагона и Белого дома наблюдается настоящий ажиотаж. Уже не первый год рост заказов в Domino's и Papa John's считается неофициальным индикатором будущих конфликтов, связанных с США.

Что такое "индикатор пиццы в Пентагоне", расскажет Новини.LIVE.

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Если пиццерии возле Пентагона погрязли в заказах — быть беде

Интересно, что некоторые в соцсетях даже четко отслеживают активность из Пентагона по заказам фастфуда.

Например, проект Pentagon Pizza Report, который ведется на платформе X (бывший Twitter), фиксирующий всплески спроса на пиццу вблизи военных штабов.

Его автор отслеживает Google Maps и отмечает моменты, когда система показывает в заведениях статус "больше клиентов, чем обычно". Чаще всего всплеск на заказ наблюдается именно в ночные часы, когда чиновники, как правило, не работают. Такая активность часто сопровождает совещания в Пентагоне, которые продолжаются до поздней ночи.

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Статистика. Фото: скриншот
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Статистика заказов. Фото: скриншот

К примеру в ночь перед израильским авиаударом по Ирану одна из пиццерий в Арлингтоне, штат Вирджиния, едва справилась с потоком клиентов, которые заказывали десятки пицц одновременно.

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Отслеживание заказов. Фото: скриншот

И хотя никто официально не подтверждает связь между количеством заказов и активностью американских военных, совпадения, по мнению журналистов, слишком часты, чтобы их игнорировать.

Также журналисты The Economist отмечают, что феномен "пицца-индекса" далеко не новый и известен еще с 90-х. Например, в ночь перед вторжением Ирака в Кувейт в 1990 году сотрудники ЦРУ заказали рекордную 21 пиццу. Ведущий CNN Вольф Блицер тогда сказал фразу, ставшую пророческой: "Главное — следить за пиццей".

Напомним, тем временем США привели в полную боевую готовность свои войска на Ближнем Востоке.

Также президент США Дональд Трамп пообщался с премьер-министром Израиля.

США Пентагон фастфуд війна пицца
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