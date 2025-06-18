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Піца до біди — чому в США бум на фастфуд віщує війну

18 червня 2025 08:09
Анастасія Постоєнко - Редактор
Піца-індекс США — як замовлення біля Пентагону передбачають війни
Пентагон. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Анастасія Постоєнко - Редактор

У США помітили дивну, але стабільну закономірність: напередодні важливих геополітичних подій у піцеріях поблизу Пентагону та Білого дому спостерігається справжній ажіотаж. Вже не перший рік зростання замовлень у Domino’s та Papa John’s вважається неофіційним індикатором майбутніх конфліктів, пов’язаних зі США.

Що таке "індикатор піци в Пентагоні" розповість Новини.LIVE.

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Цікаво, що дехто в соцмережах навіть чітко відстежує активність з Пентагону щодо замовлень фастфуду. 

Як-от проєкт Pentagon Pizza Report, що ведеться на платформі X (колишній Twitter), який фіксує сплески попиту на піцу поблизу військових штабів.

Його автор відстежує Google Maps і зазначає моменти, коли система показує у закладах статус "більше клієнтів, ніж зазвичай". Найчастіше сплеск на замовлення спостерігається саме у нічні години, коли чиновники, зазвичай, не працюють. Така активність часто супроводжує наради у Пентагоні, що тривають до пізньої ночі.

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Статистика. Фото: скриншот
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Статистика замовлень. Фото: скриншот

До прикладу в ніч перед ізраїльським авіаударом по Ірану одна з піцерій у Арлінгтоні, штат Вірджинія, ледве впоралась із потоком клієнтів, які замовляли десятки піц одночасно.

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Відстеження замовлень. Фото: скриншот

І хоча ніхто офіційно не підтверджує зв’язок між кількістю замовлень та активністю американських військових, збіги, на думку журналістів, надто часті, щоб їх ігнорувати.

Також журналісти The Economist зазначають, що феномен "піца-індексу" далеко не новий і відомий ще з 90-х. Наприклад, у ніч перед вторгненням Іраку в Кувейт у 1990 році, співробітники ЦРУ замовили рекордні 21 піцу. Ведучий CNN Вольф Бліцер тоді сказав фразу, що стала пророчою: "Головне — стежити за піцою".

Нагадаємо, тим часом США привели в повну бойову готовність свої війська на Близькому Сході. 

Також президент США Дональд Трамп поспілкувався з прем'єр-міністром Ізраїлю. 

США Пентагон фастфуд війна піца
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