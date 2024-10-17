Украина в НАТО — получит ли Киев приглашение в Альянс

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина точно станет 33-м или 34-м членом Альянса, но вопрос в сроках. Однако сейчас вопрос о направлении Украине прямого приглашения по-прежнему вызывает разногласия.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Рютте заявил, что в будущем Украина точно станет членом НАТО и этот вопрос уже решен в Вашингтоне. Единственная оставшаяся проблема — определить точные сроки для вступления.

По его словам, ситуация сложилась так, что Украина станет 33-м членом НАТО. В то же время генсек не исключил случая, что вперед может "вскочить" какая-нибудь другая страна, тогда Украина будет 34-й.

В то же время министр обороны Эстонии Ханно Певкур, общаясь с журналистами, сообщил, что в настоящее время вопрос о направлении Украине прямого приглашения по-прежнему вызывает разногласия в Альянсе.

По его словам, есть страны, которые готовы двигаться быстрее, а есть желающие больше обсуждений.

Напомним, недавно Рютте также заявил, что НАТО рассмотрело и учло разработанный Украиной План победы, но еще много деталей этой инициативы нужно обсудить.

Также мы писали, что представитель Вашингтона в НАТО Джулианна Смит убеждена, что нынешняя ситуация не способствует приглашению Украины в Североатлантический альянс.