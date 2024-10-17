Україна в НАТО — чи отримає Київ запрошення до Альянсу

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна точно стане 33-м чи 34-м членом Альянсу, але питання в термінах. Однак наразі питання щодо направлення Україні прямого запрошення, як і раніше, викликає розбіжності.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Рютте заявив, що в майбутньому Україна точно стане членом НАТО і це питання вже вирішене у Вашингтоні. Єдина проблема, яка залишилась — визначити точні терміни для вступу.

За його словами, наразі ситуація склалась так, що Україна стане 33-м членом НАТО. Водночас генсек не виключив випадку, що вперед може "вскочити" якась інша країна, тоді Україна буде 34-ю.

Водночас міністр оборони Естонії Ханно Певкур, спілкуючись з журналістами, повідомив, що наразі питання щодо направлення Україні прямого запрошення, як і раніше, викликає розбіжності в Альянсі.

За його словами, є країни, які готові рухатися швидше, а є такі, які хочуть більше обговорень.

Нагадаємо, нещодавно Рютте також заявив, що НАТО розглянуло та врахувало розроблений Україною План перемоги, але ще багато деталей цієї ініціативи потрібно обговорити.

Також ми писали, що представниця Вашингтона в НАТО Джуліанна Сміт переконана, що нинішня ситуація не сприяє запрошенню України до Північноатлантичного Альянсу.