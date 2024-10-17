Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Питання в термінах — Рютте заявив, що Україна стане членом НАТО arrow

Питання в термінах — Рютте заявив, що Україна стане членом НАТО

17 жовтня 2024 13:42
Карина Приходько - Редактор
Україна в НАТО — чи отримає Київ запрошення до Альянсу
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman
Карина Приходько - Редактор

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна точно стане 33-м чи 34-м членом Альянсу, але питання в термінах. Однак наразі питання щодо направлення Україні прямого запрошення, як і раніше, викликає розбіжності. 

Про це повідомляє Bloomberg

Читайте також:

Коли Україна стане членом НАТО

Рютте заявив, що в майбутньому Україна точно стане членом НАТО і це питання вже вирішене у Вашингтоні. Єдина проблема, яка залишилась — визначити точні терміни для вступу. 

За його словами, наразі ситуація склалась так, що Україна стане 33-м членом НАТО. Водночас генсек не виключив випадку, що вперед може "вскочити" якась інша країна, тоді Україна буде 34-ю. 

Водночас міністр оборони Естонії Ханно Певкур, спілкуючись з журналістами, повідомив, що наразі питання щодо направлення Україні прямого запрошення, як і раніше, викликає розбіжності в Альянсі.

За його словами, є країни, які готові рухатися швидше, а є такі, які хочуть більше обговорень. 

Нагадаємо, нещодавно Рютте також заявив, що НАТО розглянуло та врахувало розроблений Україною План перемоги, але ще багато деталей цієї ініціативи потрібно обговорити.

Також ми писали, що представниця Вашингтона в НАТО Джуліанна Сміт переконана, що нинішня ситуація не сприяє запрошенню України до Північноатлантичного Альянсу

Україна Володимир Зеленський Марк Рютте НАТО війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:55 Чекає небезпечна зима — Зеленський пояснив, чого гостро потребують українці

13:52 Інструктаж не допоміг — на Одещині затримали велику групу ухилянтів

13:42 Питання в термінах — Рютте заявив, що Україна стане членом НАТО

13:34 Антициклон із заморозками — синоптик Діденко повідомила погоду на завтра

13:22 Тисячі одеситів знову без світла — коли повернуть електрику

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

13:20 Видатки державного бюджету зросли на понад 10% — на що пішли кошти

Text

13:12 Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Text

13:02 Військові скаржаться на відсутність РЕБів на позиціях піхоти

13:00 Одноразова допомога бійцям — розмір та кому надається у 2024 році

12:54 Одеса потрапила у ТОП-3 порушників мовного закону — до кого найбільше претензій

13:55 Чекає небезпечна зима — Зеленський пояснив, чого гостро потребують українці

13:52 Інструктаж не допоміг — на Одещині затримали велику групу ухилянтів

13:42 Питання в термінах — Рютте заявив, що Україна стане членом НАТО

13:34 Антициклон із заморозками — синоптик Діденко повідомила погоду на завтра

13:22 Тисячі одеситів знову без світла — коли повернуть електрику

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

13:20 Видатки державного бюджету зросли на понад 10% — на що пішли кошти

13:00 Одноразова допомога бійцям — розмір та кому надається у 2024 році

12:54 Одеса потрапила у ТОП-3 порушників мовного закону — до кого найбільше претензій

12:42 У monobank з’явилася нова функція — як скористатися

12:37 Україну накриє тепло — синоптик Діденко назвала точні дати

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

Text

13:12 Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Text

13:02 Військові скаржаться на відсутність РЕБів на позиціях піхоти

Text

08:00 Нова дата "Рамштайну" та План перемоги України — ефір Ранок.LIVE

Text

07:26 Кім розповів, що по всій Україні мобільні вогневі групи будуть переформатовані

Text

01:55 Більшість ВПО опинилася за межею бідності, — нардеп

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Text

00:13 Нардеп заявив, що держава не зможе забезпечити всіх ВПО житлом

16 жовтня 2024
Text

19:48 В НАТО відповіли, коли запросять Україну до Альянсу — репортаж

Text

18:00 Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

Text

17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Куп'янської МВА повідомив про наступ росіян, який не припиняється

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують