Министр обороны Германии Писториус признал усталость от войны

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил об усталости от войны. По его словам, вопрос поддержки Украины актуален во многих странах Европы.

Об этом Борис Писториус сказал на Варшавском форуме по безопасности в понедельник, 29 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Усталость от войны в Украине

"Мы все имеем тот же вызов во внутренней политике, но все же мы должны столкнуться с реальностью. Реальной разумной альтернативы нет, поэтому мы обсуждаем это каждый день", — отметил министр.

По его словам, в Германии пророссийская AfD имеет около 25% поддержки, особенно на востоке. Именно там они играют важную роль. В то же время большинство граждан поддерживают Украину и усиление Бундесвера.

"Все это имеет поддержку большинства, но все же есть определенная усталость от войны. Не могу это отрицать, потому что длится уже три с половиной года и конца не видно", — добавил Писториус.

Напомним, глава Минобороны Германии объяснил, когда его страна будет сбивать российские беспилотники.

Ранее в Германии обратились к российскому диктатору Владимиру Путину после нарушения воздушного пространства стран НАТО.