Міністр оборони Німеччини Пісторіус визнав втому від війни

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про втому від війни. За його словами, питання підтримки України актуальне у багатьох країнах Європи.

Про це Борис Пісторіус сказав на Варшавському безпековому форумі у понеділок, 29 вересня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Втома від війни в Україні

"Ми всі маємо той самий виклик у внутрішній політиці, але все ж ми мусимо зіткнутися з реальністю. Реальної розумної альтернативи немає, тому ми обговорюємо це щодня", — зазначив міністр.

За його словами, у Німеччині проросійська AfD має близько 25% підтримки, особливо на сході. Саме там вони відіграють важливу роль. Водночас більшість громадян підтримують Україну та посилення Бундесверу.

"Все це має підтримку більшості, але все ж є певна втома від війни. Не можу це заперечити, бо триває вже три з половиною роки і кінця не видно", — додав Пісторіус.

Нагадаємо, глава Міноборони Німеччини пояснив, коли його країна буде збивати російські безпілотники.

Раніше у Німеччині звернулись до російського диктатора Володимира Путіна після порушення повітряного простору країн НАТО.