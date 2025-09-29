Міністр оборони Німеччини Пісторіус визнав втому від війни

Пісторіус заявив про втому від війни — про що йдеться
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про втому від війни. За його словами, питання підтримки України актуальне у багатьох країнах Європи.
Про це Борис Пісторіус сказав на Варшавському безпековому форумі у понеділок, 29 вересня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Втома від війни в Україні
"Ми всі маємо той самий виклик у внутрішній політиці, але все ж ми мусимо зіткнутися з реальністю. Реальної розумної альтернативи немає, тому ми обговорюємо це щодня", — зазначив міністр.
За його словами, у Німеччині проросійська AfD має близько 25% підтримки, особливо на сході. Саме там вони відіграють важливу роль. Водночас більшість громадян підтримують Україну та посилення Бундесверу.
"Все це має підтримку більшості, але все ж є певна втома від війни. Не можу це заперечити, бо триває вже три з половиною роки і кінця не видно", — додав Пісторіус.
