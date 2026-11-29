Корабль в Балтийском море, министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Минобороны РФ, Минобороны Украины. Коллаж: Новини.LIVE

Правительство Германии призвало Украину к сдержанности после удара по кораблю РФ в Балтийском море. В частности, министр обороны ФРГ Борис Писториус во время встречи с украинским коллегой Евгением Хмарой предупредил о возможных последствиях расширения атак на российские цели в этом регионе.

Об этом пишет Spiegel, передает Новини.LIVE.

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Почему Берлин призывает Украину к осторожности

По информации источников издания, во время визита Хмары в Германию Писториус в частной беседе подчеркнул, что дальнейшие удары могут привести к эскалации войны. Кроме того, такие операции способны ослабить поддержку немецкой военной помощи Украине.

Предостережения Берлина прозвучали на фоне опросов, свидетельствующих о снижении уровня одобрения помощи Киеву среди немецкого населения.

В то же время в Бундестаге звучат и заявления в поддержку украинских операций. Представитель Социал-демократической партии Германии по вопросам внешней политики Адис Ахметович подчеркнул необходимость обеспечения безопасности прибрежных государств и свободы судоходства в Балтийском регионе.

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Представитель правоцентристского политического блока Юрген Гардт также поддержал право Украины наносить удары по российским военным кораблям и судам с грузами оружия. Такую позицию разделяет и глава комитета Бундестага по вопросам обороны Томас Ревекамп, возложивший ответственность за расширение войны на РФ.

Как сообщали Новини.LIVE, 17 ноября во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе Борис Писториус поддержал право Украины наносить удары по российским объектам. Он также раскритиковал позицию Министерства обороны США относительно атак вглубь РФ, назвав ее неуместной и "довольно глупой".

Ранее Борис Писториус заявил, что Берлин уже передал Украине несколько систем Patriot и ракет к ним, поэтому пока не имеет возможности предоставить дополнительные комплексы. По его словам, новые поставки могут создать пробелы в собственной противовоздушной обороне Германии, поскольку переданное вооружение пока не удастся компенсировать.