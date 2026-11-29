Корабель в Балтійському морі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Міноборони РФ, Міноборони України. Колаж: Новини.LIVE

Уряд Німеччини закликав Україну до стриманості після удару по кораблю РФ в Балтійському морі. Зокрема, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час зустрічі з українським колегою Євгенієм Хмарою попередив про можливі наслідки розширення атак на російські цілі в цьому регіоні.

Про це пише Spiegel, передає Новини.LIVE.

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Чому Берлін закликає Україну до обережності

За інформацією джерел видання, під час візиту Хмари до Німеччини Пісторіус у приватній розмові наголосив, що подальші удари можуть призвести до ескалації війни. Крім того, такі операції здатні послабити підтримку німецької військової допомоги Україні.

Застереження Берліна пролунали на тлі опитувань, які свідчать про зниження рівня схвалення допомоги Києву серед німецького населення.

Водночас у Бундестазі звучать і заяви на підтримку українських операцій. Представник соціал-демократичної партії Німеччини із питань зовнішньої політики Адіс Ахметович наголосив на необхідності зберігати безпеку прибережних держав і свободу судноплавства в Балтійському регіоні.

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Представник правоцентристського політичного блоку Юрген Гардт також підтримав право України завдавати ударів по російських військових кораблях і суднах із вантажами зброї. Таку позицію поділяє і голова комітету Бундестагу з питань оборони Томас Ревекамп, який поклав відповідальність за розширення війни на РФ.

Як повідомляли Новини.LIVE, 17 листопада під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі Борис Пісторіус підтримав право України завдавати ударів по російських об'єктах. Він також розкритикував позицію Міністерства оборони США щодо атак углиб РФ, назвавши її недоречною та "доволі дурною".

Раніше Борис Пісторіус заявив, що Берлін уже передав Україні кілька систем Patriot і ракети до них, тому наразі не має можливості надати додаткові комплекси. За його словами, нові постачання можуть створити прогалини у власній протиповітряній обороні Німеччини, оскільки передане озброєння поки не вдасться компенсувати.