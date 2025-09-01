Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Писториус критикует заявления Ляйен о гарантиях безопасности

Писториус критикует заявления Ляйен о гарантиях безопасности

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 17:37
Гарантии безопасности для Украины — Писториус критикует заявления Ляйен
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Christian Mang

Министр обороны Германии Борис Писториус резко раскритиковал заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно гарантий безопасности для Украины. Он считает, что об этом нужно говорить только после того, как стороны сядут за стол переговоров.

Об этом сообщает Tagesschau.

Реклама
Читайте также:

Почему Писториус критикует фон дер Ляйен

Писториус прокомментировал сообщения СМИ, которые пишут, что фон дер Ляйен говорила о планах развертывания иностранных войск в Украине как одну из гарантий безопасности. Министр считает, что принципиально неправильно обсуждать подобные вопросы до того, как стороны сели за стол переговоров.

По его мнению, Евросоюз не имеет никаких полномочий или компетенции по развертыванию войск в Украине.

"Я воздерживаюсь от подтверждения или комментирования таких соображений каким-либо образом. Продолжается много обсуждений. Но я считаю, что обсуждать это публично в настоящее время совершенно неправильно", — сказал Писториус.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа работает над размещением войск в Украине в рамках гарантий безопасности. Они будут полностью подкреплены возможностями США.

В то же время Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что США не будут отправлять американские войска в Украину. Несмотря на это он выступил за гарантии безопасности.

Урсула фон дер Ляйен Борис Писториус война в Украине гарантии безопасности
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации