Гарантии безопасности для Украины — Писториус критикует заявления Ляйен

Министр обороны Германии Борис Писториус резко раскритиковал заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно гарантий безопасности для Украины. Он считает, что об этом нужно говорить только после того, как стороны сядут за стол переговоров.

Почему Писториус критикует фон дер Ляйен

Писториус прокомментировал сообщения СМИ, которые пишут, что фон дер Ляйен говорила о планах развертывания иностранных войск в Украине как одну из гарантий безопасности. Министр считает, что принципиально неправильно обсуждать подобные вопросы до того, как стороны сели за стол переговоров.

По его мнению, Евросоюз не имеет никаких полномочий или компетенции по развертыванию войск в Украине.

"Я воздерживаюсь от подтверждения или комментирования таких соображений каким-либо образом. Продолжается много обсуждений. Но я считаю, что обсуждать это публично в настоящее время совершенно неправильно", — сказал Писториус.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа работает над размещением войск в Украине в рамках гарантий безопасности. Они будут полностью подкреплены возможностями США.

В то же время Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что США не будут отправлять американские войска в Украину. Несмотря на это он выступил за гарантии безопасности.