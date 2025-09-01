Відео
Головна Новини дня Пісторіус критикує заяви Ляєн про гарантії безпеки — що не так

Пісторіус критикує заяви Ляєн про гарантії безпеки — що не так

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 17:37
Гарантії безпеки для України — Пісторіус критикує заяви Ляєн
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Christian Mang

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус різко розкритикував заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо гарантій безпеки для України. Він вважає, що про це потрібно говорити лише після того, як сторони сядуть за стіл переговорів.

Про це повідомляє Tagesschau.

Чому Пісторіус критикує фон дер Ляєн

Пісторіус прокоментував повідомлення ЗМІ, які пишуть, що фон дер Ляєн говорила про плани розгортання іноземних військ в Україні як одну з гарантій безпеки. Міністр вважає, що принципово неправильно обговорювати подібні питання до того, як сторони сіли за стіл переговорів. 

На його думку, Євросоюз не має жодних повноважень чи компетенції щодо розгортання військ в Україні.

"Я утримуюся від підтвердження чи коментування таких міркувань будь-яким чином. Триває багато обговорень. Але я вважаю, що обговорювати це публічно на цей час абсолютно неправильно", — сказав Пісторіус. 

Нагадаємо, раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа працює над розміщенням військ в Україні в рамках гарантій безпеки. Вони будуть повністю підкріплені можливостями США.

Водночас Дональд Трамп вкотре наголосив, що США не будуть відправляти американські війська в Україну. Попри це, він виступив за гарантії безпеки. 

Урсула фон дер Ляєн Борис Пісторіус війна в Україні гарантії безпеки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
