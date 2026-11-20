Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус принес извинения представителю Пентагона Элбриджу Колби за резкие высказывания, в которых он раскритиковал США за дальнобойные удары Украины по РФ. Ранее немецкий чиновник назвал такое мнение "довольно глупым".

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Politico.

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Писториус извинился перед Колби

Обмен репликами состоялся 17 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По словам Писториуса, этот инцидент продемонстрировал расхождения между позициями Германии и США в отношении военной стратегии Украины. Он признал, что его выбор слов был неуместным. По его словам, английский не является его родным языком, поэтому он использовал неправильное выражение.

"Оглядываясь назад, я действительно считаю, что выбор слов был неуместным — и я не считал его уместным даже вскоре после этого... Мне не следовало этого делать", — заявил он.

Борис Писториус сообщил, что уже 18 ноября у него состоялся телефонный разговор с Элбриджем Колби, они обсудили ситуацию, и немецкий чиновник извинился за неудачные слова.

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Несмотря на это, Писториус не изменил своего мнения относительно украинских дальнобойных ударов по РФ.

"Вместо того чтобы критиковать это, нам следует скорее критиковать и говорить о террористических ударах каждую ночь и каждый день по энергетической, водопроводной и тепловой инфраструктуре в Украине", — подчеркнул он.

Мы писали, что 17 ноября во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе министр обороны Борис Писториус раскритиковал позицию США относительно дальнобойных ударов РФ, назвав её "довольно глупой" и неуместной. По мнению чиновника, следует обратить внимание на атаки РФ, речь идёт об обстрелах систем энерго-, водо- и теплоснабжения.

Новини.LIVE сообщали, что, по мнению заместителя министра обороны США Элбриджа Колби, украинские удары на большие расстояния по России могут спровоцировать более серьезную эскалацию. Он считает, что атаки на Wildberries могли повлиять на "решимость россиян".