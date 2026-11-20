Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Reuters

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перепросив перед представником Пентагону Елбріджем Колбі за різкі висловлювання щодо критики США далекобійних ударів України по РФ. Раніше німецький посадовець назвав таку думку "доволі дурною".

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на Politico.

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Пісторіус вибачився перед Колбі

Обмін репліками відбувся 17 листопада у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, за словами Пісторіуса, цей інцидент продемонстрував розбіжності між позиціями Німеччини та США щодо військової стратегії України. Він визнав, що його вибір слів був недоречним. За його словами, англійська не є його рідною мовою, тому він використав неправильний мовний зворот.

"Оглядаючись назад, я насправді вважаю, що вибір слів був недоречним — і я не вважав його доречним навіть невдовзі після цього...Мені не слід було цього робити", — заявив він.

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Борис Пісторіус повідомив, що вже 18 листопада він мав телефонну розмову з Елбріджу Колбі, вони обговорили ситуацію, а німецький посадовець перепросив за невдалі слова.

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Попри це, Пісторіус не змінив думки щодо українських далекобійних ударів по РФ.

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"Замість того, щоб критикувати це, нам слід радше критикувати та говорити про терористичні удари щоночі та щодня по енергетичній, водопровідній та тепловій інфраструктурі в Україні", — наголосив він.

Ми писали, що 17 листопада під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, міністр оборони Борис Пісторіус розкритикував позиції США щодо далекобійних ударів РФ, назвавши її "доволі дурною" та недоречною. На думку посадовця, варто звернути увагу на атаки РФ, йдеться про обстріли систем енерго-, водо- та теплопостачання.

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Новини.LIVE інформували, що на думку заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі, українські далекобійні удари по Росії можуть спровокувати більшу ескалацію. Він вважає, що атаки на Wildberries могли вплинути на "рішучість росіян".