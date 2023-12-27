После уничтожения ИДК "Новочеркасск" оккупанты бьют тревогу — что они сделали

Грузовое судно в Черном море. Фото: kafkametler.com

Ночью 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил нанесла происшествие крупному десантному кораблю "Новочеркасск". Оккупационные власти в результате взрыва заявили об одном погибшем и двух раненых. Более того, оккупанты оцепили центральный район города Феодосия и усилили проверки местных жителей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Последствия атаки в оккупированной Феодосии

"После уничтожения ПДК "Новочеркасск" враг окружил центральный район города Феодосия и ужесточил проверку местных на улицах", — говорится в сообщении.

В настоящее время россияне пытаются не допустить утечки информации о степени повреждения портовой инфраструктуры".

"Оккупанты ищут информаторов, которые, по их мнению, следят за портом" , — добавили в центре Национального сопротивления.

Что известно об атаке на корабль

Напомним, на борту уничтоженного российского корабля "Новочеркасск" были и ранские дроны Shahed. Оккупанты планировали использовать этот большой десантный корабль в операциях по захвату Одесской и Николаевской области.

Кроме того, на борту уничтоженного в Феодосии российского десантного корабля "Новочеркасск" мог находиться командир корабля. По состоянию на сегодняшний день связи с ним до сих пор нет.