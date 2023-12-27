После уничтожения ИДК "Новочеркасск" оккупанты бьют тревогу — что они сделали
Ночью 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил нанесла происшествие крупному десантному кораблю "Новочеркасск". Оккупационные власти в результате взрыва заявили об одном погибшем и двух раненых. Более того, оккупанты оцепили центральный район города Феодосия и усилили проверки местных жителей.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Последствия атаки в оккупированной Феодосии
"После уничтожения ПДК "Новочеркасск" враг окружил центральный район города Феодосия и ужесточил проверку местных на улицах", — говорится в сообщении.
В настоящее время россияне пытаются не допустить утечки информации о степени повреждения портовой инфраструктуры".
"Оккупанты ищут информаторов, которые, по их мнению, следят за портом" , — добавили в центре Национального сопротивления.
Что известно об атаке на корабль
Напомним, на борту уничтоженного российского корабля "Новочеркасск" были и ранские дроны Shahed. Оккупанты планировали использовать этот большой десантный корабль в операциях по захвату Одесской и Николаевской области.
Кроме того, на борту уничтоженного в Феодосии российского десантного корабля "Новочеркасск" мог находиться командир корабля. По состоянию на сегодняшний день связи с ним до сих пор нет.
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