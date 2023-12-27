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Після знищення ВДК "Новочеркаськ" окупанти б'ють на сполох — що вони зробили

27 грудня 2023 04:41
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Після знищення ВДК "Новочеркаськ" окупанти б'ють на сполох — що вони зробили
Вантажне судно у Чорному морі. Фото: kafkametler.com
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Вночі 26 грудня тактична авіація Повітряних сил завдала пошодження великому десантному кораблю "Новочеркаськ". Окупаційна влада внаслідок вибуху заявила про одного загиблого та двох поранених. Ба більше, окупанти оточили центральний район міста Феодосія і посилили перевірки місцевих жителів.

Про це інформує Центр національного спротиву.

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"Після знищення ВДК "Новочеркаськ" ворог оточив центральний район міста Феодосія та посилив перевірку місцевих на вулицях", — йдеться у повідомленні.

Наразі росіяни намагються не допустити витоку інформації щодо ступеня пошкодження портової інфраструктури".

"Окупанти шукають інформаторів, які, на їхню думку, стежать за портом", — додали у центрі Національного спротиву.

Що відомо про атаку на корабель

Нагадаємо, на борту знищеного російського корабля "Новочеркаськ" були іранські дрони Shahed. Окупанти планували використати цей великий десантний корабель в операціях із захоплення Одеської та Миколаївської області.

Крім того, на борту знищеного у Феодосії російського великого десантного корабля "Новочеркаськ" міг перебувати командир корабля. Станом на сьогодні зв'язку з ним досі немає. 

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