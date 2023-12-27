З'явилися перші супутникові знімки знищеного десантного корабля "Новочеркаськ" у Феодосії

Пожежа в окупованій Феодосії. Фото: місцеві телеграм-канали

Вночі 26 грудня у Феодосії тактична авіація Повітряних сил завдала пошодження великому десантному кораблю "Новочеркаськ". Внаслідок потужного удару він частково пішов під воду.

На підтвердження цього "Схеми" опублікували фото від Planet Labs.

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Фото знищеного десантного корабля "Новочеркаськ"

Перші супутникові знімки знищеного сьогодні вночі великого десантного корабля "Новочеркаськ" у Феодосії

Перші супутникові знімки знищеного сьогодні вночі великого десантного корабля "Новочеркаськ" у Феодосії

Окупаційна влада Криму внаслідок вибуху заявила про одного загиблого та двох поранених.

Згодом виявилося, що на борту знищеного російського корабля "Новочеркаськ" були іранські дрони Shahed. Окупанти планували використати цей великий десантний корабель в операціях із захоплення Одеської та Миколаївської області.

Крім того, на борту знищеного у Феодосії російського великого десантного корабля "Новочеркаськ" міг перебувати командир корабля. Станом на сьогодні зв'язку з ним досі немає.

Що відомо про корабель

Корабель проєкту 775 будувала для СРСР соціалістична Польща з 1975 по 1991 рік з урахуванням можливості проведення операцій в океані.

Аналогічне українське судно "Костянтин Ольшанський" російські війська захопили під час окупації Криму у 2014 році.

Відомо, що перша спроба атакувати ВДК "Новочеркаськ" була 24 березня 2022 року в порту окупованого Бердянська. Але сьогодні корабель окупантів вдалося добити.