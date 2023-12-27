Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow З'явилися перші супутникові знімки знищеного десантного корабля "Новочеркаськ" у Феодосії arrow

З'явилися перші супутникові знімки знищеного десантного корабля "Новочеркаськ" у Феодосії

27 грудня 2023 02:44
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
З'явилися перші супутникові знімки знищеного десантного корабля "Новочеркаськ" у Феодосії
Пожежа в окупованій Феодосії. Фото: місцеві телеграм-канали
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Вночі 26 грудня у Феодосії тактична авіація Повітряних сил завдала пошодження великому десантному кораблю "Новочеркаськ". Внаслідок потужного удару він частково пішов під воду.

На підтвердження цього "Схеми" опублікували фото від Planet Labs.

Читайте також:

Фото знищеного десантного корабля "Новочеркаськ"

Перші супутникові знімки знищеного сьогодні вночі великого десантного корабля "Новочеркаськ" у Феодосії
Перші супутникові знімки знищеного сьогодні вночі великого десантного корабля "Новочеркаськ" у Феодосії

Окупаційна влада Криму внаслідок вибуху заявила про одного загиблого та двох поранених.

Згодом виявилося, що на борту знищеного російського корабля "Новочеркаськ" були іранські дрони Shahed. Окупанти планували використати цей великий десантний корабель в операціях із захоплення Одеської та Миколаївської області.

Крім того, на борту знищеного у Феодосії російського великого десантного корабля "Новочеркаськ" міг перебувати командир корабля. Станом на сьогодні зв'язку з ним досі немає. 

Що відомо про корабель

Корабель проєкту 775 будувала для СРСР соціалістична Польща з 1975 по 1991 рік з урахуванням можливості проведення операцій в океані.

Аналогічне українське судно "Костянтин Ольшанський" російські війська захопили під час окупації Криму у 2014 році.

Відомо, що перша спроба атакувати ВДК "Новочеркаськ" була 24 березня 2022 року в порту окупованого Бердянська. Але сьогодні корабель окупантів вдалося добити. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

14 грудня 2023

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

13 грудня 2023
Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі