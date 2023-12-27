Появились первые спутниковые снимки уничтоженного десантного корабля "Новочеркасск" в Феодосии
Ночью 26 декабря в Феодосии тактическая авиация Воздушных сил нанесла происшествие крупному десантному кораблю "Новочеркасск ". В результате мощного удара он частично ушел под воду.
В подтверждение этого "Схемы" опубликовали фото от Planet Labs.
Фото уничтоженного десантного корабля "Новочеркасск"
Оккупационные власти Крыма в результате взрыва заявили об одном погибшем и двух раненых.
Позже оказалось, что на борту уничтоженного российского корабля "Новочеркасск" были иранские дроны Shahed. Оккупанты планировали использовать этот большой десантный корабль в операциях по захвату Одесской и Николаевской области.
Кроме того, на борту уничтоженного в Феодосии русского крупного десантного корабля" Новочеркасск" мог находиться командир корабля. По состоянию на сегодняшний день связи с ним до сих пор нет.
Что известно о корабле
Корабль проекта 775 строила для СССР социалистическая Польша с 1975 по 1991 год с учетом возможности проведения операций в океане.
Аналогичное украинское судно "Константин Ольшанский" российские войска захватили во время оккупации Крыма в 2014 году.
Известно, что первая попытка атаковать ВДК "Новочеркасск " была 24 марта 2022 года в порту оккупированного Бердянска. Но сегодня корабль окупантов удалось добить.
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