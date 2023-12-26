У порту Феодосії прогриміли потужні вибухи — спалахнула пожежа

Потужна пожежа у порту в Феодосії. Фото: російські ЗМІ

В окупованому Криму знову неспокійно. У ніч проти 26 грудня там зайнялася потужна пожежа. Місцеві повідомили про серію вибухів.

Про це пишуть місцеві телеграм-канли.

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У порту після потужного вибуху зайнялася сильна пожежа та продовжувалась детонація боєприпасів.

Також місцеві повідомили, що на місце інциденту вирушили карети швидкої допомоги.

Жителі Феодосії розповідають про ситуацію після вибухів. Фото: скриншот

Місцеві жителі чули кілька вибухів в районі порту. Згодом у небі з'явилися сліди диму.

Вибух у порту в Феодосії. Фото: скриншот

Так званий мер Аксьонов повідомив про роботу ППО.

"Проведено ворожу атаку в районі Феодосії. Територія порту оточена. На цю хвилину детонація припинилася, пожежу локалізовано", — написав він.

Нагадаємо, вночі, 26 грудня, окупаційна влада анексованого півострова перекрила Кримський міст. У результаті рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.