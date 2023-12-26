У порту Феодосії прогриміли потужні вибухи — спалахнула пожежа
В окупованому Криму знову неспокійно. У ніч проти 26 грудня там зайнялася потужна пожежа. Місцеві повідомили про серію вибухів.
Про це пишуть місцеві телеграм-канли.
Пожежа у Феодесії — що відомо
У порту після потужного вибуху зайнялася сильна пожежа та продовжувалась детонація боєприпасів.
Також місцеві повідомили, що на місце інциденту вирушили карети швидкої допомоги.
Місцеві жителі чули кілька вибухів в районі порту. Згодом у небі з'явилися сліди диму.
Так званий мер Аксьонов повідомив про роботу ППО.
"Проведено ворожу атаку в районі Феодосії. Територія порту оточена. На цю хвилину детонація припинилася, пожежу локалізовано", — написав він.
Нагадаємо, вночі, 26 грудня, окупаційна влада анексованого півострова перекрила Кримський міст. У результаті рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.
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