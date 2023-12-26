Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У порту Феодосії прогриміли потужні вибухи — спалахнула пожежа arrow

У порту Феодосії прогриміли потужні вибухи — спалахнула пожежа

26 грудня 2023 03:50
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У порту Феодосії прогриміли потужні вибухи — спалахнула пожежа
Потужна пожежа у порту в Феодосії. Фото: російські ЗМІ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В окупованому Криму знову неспокійно. У ніч проти 26 грудня там зайнялася потужна пожежа. Місцеві повідомили про серію вибухів.

Про це пишуть місцеві телеграм-канли.

Читайте також:

Пожежа у Феодесії — що відомо

У порту після потужного вибуху зайнялася сильна пожежа та продовжувалась детонація боєприпасів.

Також місцеві повідомили, що на місце інциденту вирушили карети швидкої допомоги.

Жителі Феодосії розповідають про ситуацію після вибухів. Фото: скриншот

Місцеві жителі чули кілька вибухів в районі порту. Згодом у небі з'явилися сліди диму.

Вибух у порту в Феодосії. Фото: скриншот

Так званий мер Аксьонов повідомив про роботу ППО.

"Проведено ворожу атаку в районі Феодосії. Територія порту оточена. На цю хвилину детонація припинилася, пожежу локалізовано", — написав він.

Нагадаємо, вночі, 26 грудня, окупаційна влада анексованого півострова перекрила Кримський міст. У результаті рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі