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В Феодосийском порту прогремели мощные взрывы — вспыхнул пожар

26 декабря 2023 03:50
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Феодосийском порту прогремели мощные взрывы — вспыхнул пожар
Мощный пожар в Феодосийском порту. Фото: российские СМИ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В оккупированном Крыму снова неспокойно. В ночь на 26 декабря там загорелся мощный пожар. Местные сообщили о серии взрывов.

Об этом пишут местные телеграмм-каналы.

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В порту после мощного взрыва загорелся сильный пожар и продолжалась детонация боеприпасов.

Также местные сообщили, что на место инцидента отправились кареты скорой помощи.

Местные рассказывают о ситуации после взрывов. Фото: скриншот

Местные жители слышали несколько взрывов в районе порта. Впоследствии в небе появились следы дыма.

Взрыв в порту в Феодосии. Фото: скриншот

Так называемый мэр Аксенов сообщил о работе ПВО.

"Проведена вражеская атака в Феодосийском районе. Территория порта оцеплена. На эту минуту детонация прекратилась, пожар локализован", — написал он.

Напомним, ночью, 26 декабря, оккупационные власти аннексированного полуострова перекрыли Крымский мост. В результате движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

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