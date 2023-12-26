В Феодосийском порту прогремели мощные взрывы — вспыхнул пожар
В оккупированном Крыму снова неспокойно. В ночь на 26 декабря там загорелся мощный пожар. Местные сообщили о серии взрывов.
Об этом пишут местные телеграмм-каналы.
Пожар в Феодосии — что известно
В порту после мощного взрыва загорелся сильный пожар и продолжалась детонация боеприпасов.
Также местные сообщили, что на место инцидента отправились кареты скорой помощи.
Местные жители слышали несколько взрывов в районе порта. Впоследствии в небе появились следы дыма.
Так называемый мэр Аксенов сообщил о работе ПВО.
"Проведена вражеская атака в Феодосийском районе. Территория порта оцеплена. На эту минуту детонация прекратилась, пожар локализован", — написал он.
Напомним, ночью, 26 декабря, оккупационные власти аннексированного полуострова перекрыли Крымский мост. В результате движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
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