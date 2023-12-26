Росіяни знову перекрили Кримський міст — що відбувається з рухом авто

Рух Кримським мостом перекрито. Фото: скриншот з відео

Вночі, 26 грудня, окупаційна влада анексованого півострова перекрила Кримський міст. У результаті рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский мост".

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У ніч проти 26 грудня росіяни вкотре перекрили Кримський міст.

"Ті, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, зберігайте спокій і дотримуйтеся вказівок співробітників транспортної безпеки", — мовиться у повідомленні.

Телеграм-канали повідомили про перекриття Кримського моста. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 грудня, у тимчасово окупованій Керчі пролунали потужні вибухи. Росіяни несподівано перекрили Кримський міст.

Додамо, президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Криму може бути простішим завданням порівняно з Донбасом. Він зазначив, що відсутність військових дій у Криму полегшує це завдання, тоді як довгострокова присутність російського впливу на Донбасі робить його звільнення складнішим.